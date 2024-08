Vilanova del Camí instal·larà plaques solars al Mercat de Sant Hilari

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha fet l'aprovació inicial d'una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum al Mercat Municipal de Sant Hilari on, actualment, ja s'hi estan fent unes obres de millora. El projecte està en fase d'informació pública fins al 13 de setembre. El preu total supera els 65.000 euros.

La instal·lació solar fotovoltaica es col·locarà damunt la marquesina situada davant del mercat, que és un espai cobert amb bancs que serveix com a zona d’esbarjo i descans. Els panells permetran alimentar d'energia autogenerada l'edifici del mercat. El projecte té com a objectius principals, segons fonts consistorials, «reduir la dependència energètica del mercat municipal de fonts no renovables», «fomentar l'ús d'energia neta i sostenible» i «contribuir a la reducció de la petjada de carboni de la comunitat».

La instal·lació utilitzarà la modalitat de compensació simplificada d'excedents, que és una de les més utilitzades per promoure la producció i l'ús d'energia renovable. D'aquesta manera, l'energia generada que l'edifici no consumeixi immediatament serà injectada a la xarxa elèctrica, compensant així el consum elèctric posterior.