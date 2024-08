«Volem que la comarca de l’Alta Segarra esdevingui una realitat»

«Volem que la realitat social de l’Alta Segarra es converteixi també en una realitat administrativa», sentencia el director de la Revista Alta Segarra, Albert Fibla, que va ser presentada el 21 de juny a Prats de Rei, com una iniciativa més fruit de la societat civil.

La GIALSE, el Grup Impulsor de l’Alta Segarra, conformat per «un grup de persones no vinculades políticament amb cap partit, però que busquen impulsar l’Alta Segarra», en paraules de Fibla, va néixer com una iniciativa de la societat civil de Calaf i de la comarca per fer pressió i tirar endavant l’oficialitat de la comarca de l’Alta Segarra.

Entre les seves propostes, va néixer La Revista Alta Segarra, una revista independent políticament que va ser presentada el 21 de juny als Prats de Rei com a mitjà de comunicació i part important del projecte, que es dedica a fer veure tot allò que passa a les poblacions que conformen l’Alta Segarra.

«Hi ha un grup de gent d’arreu del territori que s’aplega per ajudar a constituir la comarca de l’Alta Segarra. Jo, que soc periodista i formo part d’aquesta realitat social, podia ajudar aportant en allò que conec i domino», confessa Fibla. «Allò que vertebra un territori, que representa un gran signe d’identitat, és que tingui el seu propi mitjà de comunicació», afegeix el periodista.

«Som totalment independents. Formem un grup de gent molt vàlida, que no rebem cap mena de subvenció ni d’ajuda per part de cap dels Ajuntaments ni de la Mancomunitat. Però tenim la voluntat que la realitat social de l’Alta Segarra es converteixi també en una realitat administrativa», sentencia Fibla.

Per la seva part, l’alcalde de Calonge de Segarra, Xavier Nadal, considera que «els diferents passos a seguir per convertir-nos en una comarca s’han de fer de forma conjunta, ja que és un moviment transversal de tot el nostre territori». La seva visió podria encaixar amb la reflexió de Fibla quan diu: «ens agradaria pensar que la Mancomunitat ens ajudarà econòmicament».

Èxit de vendes i segona edició

El primer número de la revista va sorprendre molt positivament als organitzadors, que no esperaven ni de bon tros l’èxit que tindria. Així ho explica el seu director: «l’Alta Segarra té una població de 5.200 habitants. Això fa que el nostre ‘target’ sigui molt limitat. Però tot i així, la primera edició de la revista ha tingut un èxit molt superior al que esperàvem».

El segon número es publicarà a finals de setembre en els dinou punts de venda habilitats, que es troben repartits entre els municipis de Calaf, Prats de Rei, Calonge de Segarra, Manresa, Igualada, Castellfollit de Riubregós, Pujalt i Sant Pere Sallavinera. La revista pretén ser un mitjà de comunicació independent que transmet la realitat social del territori.

Subscriu-te per seguir llegint