Igualada preveu per a final d'any els 12 pisos socials del carrer Sant Carles

Igualada preveu disposar abans d'acabar l'any dels 12 pisos d'habitatge públic que s'estan construint al número 58 del carrer de Sant Carles, a tocar del mercat de la Masuca. És el termini fixat per a la finalització d'unes obres que van començar l'octubre passat i que, segons l'alcalde de la població, Marc Castells, "avancen a bon ritme" i s'espera que compleixin amb el termini d'execució previst de 14 mesos.

Es tracta de 12 habitatges de lloguer assequible, que l'estiu passat va impulsar el consell d'administració de la Promotora Igualadina Municipal d'Habitatges (PIMHA). A partir d'una visita recent a les obres, Castells ha informat a través de les xarxes de la bona evolució dels treballs, que suposen "una gran inversió en habitatge" per a la ciutat d'Igualada, i ha recordat que per accedir-hi, cal inscriure's prèviament al Registre d'Habitatge de la Generalitat, que es pot fer a través de la mateixa pàgina web de l'Ajuntament d'Igualada, i és condició indispensable estar empadronat a la ciutat.

El projecte preveu que, a banda dels dotze pisos, l’edifici comptarà amb un total de 26 trasters i 18 places d'aparcament. Tenint en compte la seva distribució, 15 d'aquests aparcaments disposaran de traster mentre que els altres 3 seran places d'aparcament i prou. D'aquest total, n'hi haurà 12 que seran exclusius per a motocicletes. A més, hi haurà un local de lloguer.

Des de l'inici de la promoció, que l'equip de govern ha defensat aquesta promoció com un projecte estratègic per a la creació d'habitatge de lloguer assequible que s'ubicarà en una zona clau de la ciutat on conflueixen el Campus Salut, el futur nou mercat municipal, i l’eix de vianants que el connecta amb el nucli antic i el nou edifici del Servei d’Ocupació de Catalunya. A més, aquest nou edifici esdevindrà una nova entrada al mercat municipal de la Masuca, connectant el Passeig Verdaguer i el Campus de la Salut amb el mercat per una passarel·la interior que, segons el govern municipal, contribuirà a dinamitzar la zona i aquest epicentre comercial i d’activitat.

En el moment de començar aquesta promoció, la ciutat encarrilava la construcció de 81 pisos més que se sumaran als del carrer de Sant Carles. Es tracta de 24 habitatges de protecció oficial al carrer de Serra i Constansó, 36 pisos de protecció oficial del carrer Virtut, 12 a l’antiga fàbrica Depunt i 9 habitatges lloguer assequible a les antigues oficines d’Aigua de Rigat.