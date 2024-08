Vilanova del Camí projecta una millora del Parc Fluvial

L'Ajuntament de Vilanova del Camí ha aprovat inicialment un projecte per a «la millora ecològica i el manteniment de les infraestructures» del Parc Fluvial de Vilanova del Camí, que consideren «molt necessari» davant la situació actual d’aquest espai. L’objectiu és «restaurar l'equilibri ecològic del parc i millorar les condicions de l'entorn fluvial». El projecte està ara en la fase d'informació pública, fins al 13 de setembre, i els treballs podrien començar a la tardor. El pressupost per a dur a terme tota l’actuació és de 72.190,87 euros i estarà subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Una dels àmbits d'acció d'aquest projecte és l'eliminació de l'espècie invasora de canya de Sant Joan o canya americana (Arundo donax), que té una ràpida expansió, i que genera múltiples problemes a l’ecosistema i la biodiversitat del riu, com ara el desplaçament de la vegetació i la fauna autòctona. La intervenció planificada consisteix en la retirada del canyar en una superfície total de més de 2.200 metres quadrats.

També inclou la neteja de la captació d’aigua de la Comunitat de Regants dels Moletons, que gestiona unes 9 hectàrees d’horta de lleure amb 90 parcel·les. La comunitat té una concessió per captar aigües superficials que es dirigeix a una séquia i desemboca en una altra principal, amb el retorn de l’aigua sobrant al riu. L'objectiu de la neteja és eliminar obstacles vegetals i terres, que impedeixen una captació eficient de l’aigua. Els treballs es duran a terme al riu Anoia, al marge esquerre, prop de la presa.

Renovació de la passarel·la principal

Una altra de les actuacions previstes al projecte és la renovació del terra d'una de les passarel·les del riu, que té funcions de mirador des d’on es poden observar les aus, i que és un pas habitual de vianants i bicicletes. Els treballs consistiran en la substitució de la superfície actual de fusta per una de plàstic reciclat. També es pintaran les parets o baranes del pont, tant per la part interior com per l'exterior.