Igualada accelera la pressió al ciutadà per complir els objectius de reciclatge

L’Ajuntament d’Igualada llançarà la campanya «Igualada Responsable» per complir les directives europees que exigeixen reciclar el 55% dels residus municipals a partir de 2025. Ara es troba a la vora del 44% (43,84% en dades de l’Agència de Residus de Catalunya del 2023). La campanya és el proper pas, però en l’horitzó s’albira un canvi de model que castigui a qui més embruta. L’Ajuntament d’Igualada va presentar la campanya ahir.

L’objectiu és augmentar la recollida selectiva a través de la comunicació i conscienciació ciutadana, l’ampliació de sistemes de recollida de residus com el sistema porta a porta a comerços i polígons industrials, la implementació en un futur de sistemes d’identificació d’usuaris amb contenidors intel·ligents i l’aplicació d’una taxa justa a la ciutadania. Més reciclatge suposarà una reducció dels costos totals per al municipi, ja que actualment paga per l’excés d’aportació a l’abocador.

Una de les primeres implementacions, després de la campanya podria ser la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d’usuari. Aquest sistema permeti monitoritzar el reciclatge de cada habitatge per assegurar que tothom recicli de forma correcta i poder penalitzar de manera individual segons cada cas. A partir d’aquí començaria l’aplicació d’una Taxa Justa a la ciutadania, és a dir, assegurar que tots els habitatges compleixen amb el reciclatge pertinent aplicant una penalització dins la taxa anual de reciclatge per habitatge, que ascendiria fins als 250 euros anuals a diferència dels 132 euros de base. Aquest sistema permetrà monitoritzar el reciclatge de cada habitatge per assegurar que tothom recicli de forma correcta i poder penalitzar de manera individual segons cada cas.

Normativa europea

La Unió Europea fa anys que va advertir dels límits que hi haurà el 2025. La normativa s’ha anat modificant, endurint en alguns casos. Lobjectiu és reduir l’impacte ambiental i fomentar una economia circular. A partir de 2025, els municipis hauran d’assolir un índex de reciclatge del 55%, una fita que encara queda lluny per a moltes localitats, Igualada inclosa. Ara té un índex de reciclatge del 43,84%, segons les dades recollides el 2023. Aquest objectiu obliga els municipis a replantejar les seves estratègies de recollida i gestió de residus, i a buscar solucions que permetin augmentar les taxes de reciclatge de manera significativa.

Un altre dels pilars de la campanya «Igualada Responsable» és l’ampliació del sistema de recollida porta a porta en l’àmbit comercial, actiu des del 2022. Aquest sistema, que ja s’està implementant amb èxit en altres municipis catalans, permet una recollida més eficient dels residus i facilita la separació correcta dels materials reciclables.

L’objectiu és que tots els establiments comercials d’Igualada se sumin a aquesta iniciativa, amb la qual cosa s’espera augmentar significativament les taxes de reciclatge en aquest sector.

La campanya es va presentar ahir pel regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè i per la regidora de Civisme, Patrícia Illa. El lema d’aquesta campanya és «Igualada Responsable» i té per a objectiu poder encabir-hi totes aquelles idees que rere el prefix “re” s’encabeixen en aquesta voluntat de fer d’igualada una ciutat encara més conscienciada amb el reciclatge i el medi ambient reciclant, reutilitzant, redissenyant o reparant

Illa va explicar que la voluntat de la campanya és «fer un pas enllà i que la campanya sigui un motor del canvi que proposa Europa en la conscienciació i en les actituds individuals en el consum, el reciclatge, la reutilització».

Marcè, per la seva part, va indicar que «el marc europeu cada vegada exigirà unes xifres més elevades de recollida selectiva i de reciclatge, tenim els mitjans per aconseguir-ho, la tecnologia que aposta cap a una recollida amb la identificació del ciutadà i que permetrà una taxa justa que no encarirà el cost de la recollida a les persones que fan els deures dia a dia, un nou contracte d’escombraries que contemplarà aquest nou escenari». «Cal però», segons el regidor, «fer aquesta campanya prèvia per conscienciar a aquelles persones que fins ara no se senten interpel·lades i que han d’entendre que no fer cap canvi al respecte no és una opció i no reciclar encareix el cost de la recollida de deixalles».

Mercè recordava en la roda de premsa que, ara mateix, «la recollida selectiva a la ciutat ha augmentat arribant al 45%, una xifra 10 punts per sobre de la mitjana de ciutats similars a la nostra el voltant de 40.000 habitants».

Illa, per altra banda, va destacar que aquesta campanya no se centrarà només en la recollida de deixalles sinó en tots els serveis que es posen a l’abast del ciutadà per tal que pugui separar les fraccions amb la implementació de la recollida tèxtil, que a Igualada ja s’està fent abans que sigui obligatori per llei; el servei de deixalleria, de recollida de la poda i de recollida de voluminosos; les agents cíviques, que realitzen campanyes informatives tant als comerços com als ciutadans; el banc articles reutilitzables, el banc de queviures i serveis com el reparatruck, didaltruck de la diputació de Barcelona que fomenten la reutilització de productes i tèxtils.

En la mateixa línia, Illa va puntualitzar que a nivell europeu s’ha rebut una primera subvenció dels fons Next Generation per començar a implementar contenidors tancats a la ciutat. «Seguirem treballant», va afegir, «per aconseguir mésfinançament per oferir un servei capdavanter i eficient de recollida de residus a la ciutat en consonància al model amable, verd i sostenible de ciutat que volem».