Un motorista resulta ferit greu per un accident a la Bv-2242, a Piera

Un motorista ha resultat ferit greu a causa d'un accident que ha tingut lloc aquesta tarda a la carretera Bv-2242, al seu pas per Piera, i en què cap més vehicle hi ha estat involucrat. Els professionals del SEM s'han traslladat fins al lloc dels fets, concretament al punt quilomètric 8 de la mateixa via, on han atès d'urgència el ferit i, tot seguit, ha estat traslladat a l'hospital de Bellvitge amb helicòpter.