La parròquia de Calaf restaura el simbòlic campanar per evitar despreniments

El campanar de l’església parroquial de Sant Jaume de Calaf, una icona del municipi, està en un procés de restauració per preservar-ne l’estructura i assegurar-ne la longevitat. Les obres, que s’han posat en marxa després de detectar diversos desperfectes en els darrers anys, acabaran a finals de 2024 i tindran un cost de més de tres-cents deu mil euros (incloent-hi les dues fases), segons mossèn Enric Garcia, rector de la Parròquia calafina.

Els primers signes de deteriorament del Campanar de Calaf van detectar-se l’any 2016, amb el despreniment de fragments de pedra tant a les façanes de l’Església com a la torre, que van alertar sobre la necessitat d’una restauració immediata d’aquest edifici històric. Els despreniments, a part de mostrar la deterioració de la construcció suposaven un perill per a la població. Llavors s’hi van posar unes borrasses de protecció.

Després de diversos anys de preparació i un contratemps a causa de la pandèmia de covid, finalment ha començat la segona fase de les obres. “El projecte de la restauració del campanar està dividit en dues fases. La primera es va executar el 2022, amb l’arranjament de les façanes i els contraforts, i la segona, que està a punt de començar, consisteix a restaurar el campanar”, va explicar mossèn Enric. En aquests moments, el campanar ja es pot veure amb una aparatosa estructura de bastides que l'envolta. Segons ell mateix, aquesta intervenció haurà d’acabar, per força, a final d’any.

El campanar de Calaf ja preparat per fer-hi les obres de restauració / Mireia Arso

Les obres van patir un retard significatiu, que el mossèn atribueix a la pandèmia, així com un augment significatiu del cost total del projecte. “Amb la pandèmia va quedar tot aturat. Quan es van voler iniciar les obres, els pressupostos inicials van quedar totalment desfasats i es va triplicar el preu”, ha explicat Garcia.

Finalment, el cost total de l’obra és de 310.379,15 euros, dividit en les dues fases. La primera, de 108.933,63 euros, va ser finançada amb una subvenció de la Generalitat de 65.637,83, amb fons del bisbat i un préstec que la Parròquia va contractar.

La segona fase, ara en marxa, té un cost pressupostat en 201.445,52 euros. En aquest cas, es compta amb una subvenció de la Generalitat de 100.722 euros, una altra de la Diputació de Barcelona de 80.000 euros, aconseguida a través de l’Ajuntament de Calaf, i una tercera part, que correspon a la Parròquia i pagarà el Bisbat.

Entre l’import que s’ha de retornar del crèdit de la primera fase i el que falta de la segona, la Parròquia ha d’assumir uns 45.000 euros “que no tenim”, va confessar mossèn Enric. Per fer front a aquesta operació, es recorrerà a una recaptació de fons amb la gent del poble.

“Considerant que el campanar és el símbol calafí per excel·lència, hem pensat que, com a poble, ens tocaria fer-nos-en càrrec entre tots. I, de moment, encara no he trobat ningú que no estigui disposat a ajudar-nos. De fet, s’ha creat una comissió formada pel teixit social del poble que es reuneix periòdicament per organitzar activitats per recollir diners. Pel cap de setmana del 12 i 13 d’octubre ja hi ha programat un festival en què participarà la gent i les entitats del poble”, va afegir. A hores d’ara, ja s’ha aconseguit recaptar-ne uns 10.000 euros.