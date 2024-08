Copons organitza una mostra de productes de l'hort amb el tomàquet de protagonista

Copons celebrarà la 4a edició de la mostra hortícola i del tomàquet el pròxim dia 7 de setembre, una jornada per revalorar la singularitat dels horts del municipi i del tomàquet que s'hi cultiva. Al llarg de tot el dia tindran lloc diferents actes i activitats amb l'objectiu de divulgar i reconèixer l'excepcionalitat dels horts de Copons i promoure la ruralitat del municipi.

Hi haurà dos espais: el de divulgació i el d'alimentació, que tindrà el mercat com a protagonista. En aquest mercat hi haurà parades amb productes alimentaris de proximitat, ecològics, planter i llavors i també eines i material de jardineria. En aquesta zona també es realitzaran tallers, xerrades i tastos. Entre d'altres es tractarà del "Cultiu regeneratiu de l'olivera", "La vida al voltant de l'aigua" i es farà un menú del Parc Agrari de la Conca d'Òdena. També es farà la lectura de "La desconeguda raó de la Transhumància", un recital de poesia, "Versos de medi ambient", i un concurs per conèixer que s'ha après a la jornada.

L’altre espai amb el qual comptarà també la mostra és la zona de jocs i jardí. Enguany es podrà participar en el 1r Concurs de Neteja de Sotabosc a Copons, a la permagimcana adreçada al públic infantil, del joc de l'energia en un dia i el gran joc de la sostenibilitat. També es podrà participar en la bioconstrucció d'un nou refugi per a la colònia de gats de fang, el joc de rol el gran col·lapse en versió familiar i d'adults, el canguratge lúdic ambiental, la permagincana adreçada al públic adult i el joc d'espècies exòtiques.

La Mostra Hortícola i del tomàquet de Copons és organitzada per l'Ajuntament de Copons amb la col·laboració de l'associació Horts de Copons, el Col·lectiu Eixarcolant i el suport de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l'Anoia.

Singularitat del tomàquet de Copons

La varietat tradicional més emblemàtica, i la qual s'ha conservat fins ara, és l'anomenat "tomàquet de Copons". Es tracta d'un tomàquet amb un gran polimorfisme, amb exemplars més aviat buits i amb una mida i forma que recorden al tomàquet de Sant Joan, i d'altres exemplars amb un nombre de costelles molt elevat (superior a 30), molt plegades entre elles, i força plens. I totes les formes intermèdies. Aquesta singularitat es pot deure al fet que la selecció d'aquesta varietat s'ha realitzat segons el seu gust que és extremadament dolç i no pas segons la seva morfologia.