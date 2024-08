Igualada Som+hi critica el govern de manca d'iniciativa en el programa de festa major

El grup municipal d’Igualada Som-hi (PSC - Igualada Oberta), a l'oposició, demana revisar el model de la Festa Major perquè considera que l'actual se centra en excés en l'activitat de les entitats i considera que aquest fet limita les activitats per a tothom i per a tota la ciutat. El portaveu del grup, Jordi Cuadras, ha demanat que hi hagi un major paper de l’Ajuntament en tres àmbits, les activitats per a infants, el programa per als joves (reclamen que sigui més variat) i la programació actes als barris de la ciutat. La formació progressista assegura que “hi ha molts ciutadans que se senten aliens a la Festa Major perquè l'Ajuntament ha renunciat a fer una festa de tothom, tot delegant la responsabilitat de molta part de la programació en les entitats”. Una de les propostes per canviar el rumb és recuperar la Comissió de Festes que havia existit anys enrere i que esdevingui l’espai de participació i consens de tots els actors implicats en la seva organització.

El cap de l’oposició Jordi Cuadras, remarca que “ens trobem davant un govern que deixa en mans de les entitats l’organització del pes de la Festa Major o la responsabilitat d’actes tan complexos en matèria de seguretat i aforament com són els nocturns. Això ha provocat, per exemple, aglomeracions i situacions de tensió molt preocupants durant diverses nits a la plaça Pius XII, ja que era l’únic espai amb activitats pels joves fins ben entrada la nit”.

Cuadras remarca que “l’Ajuntament ha de vetllar perquè la Festa Major arribi a tothom i que les entitats puguin complementar-la amb les seves activitats i no a l’inrevès. En diversos moments de la festa, hem vist que se sotmet les entitats a una pressió per la qual moltes vegades no tenen totes les eines que sí que pot tenir un Ajuntament si assumís el paper que li correspon”.

Igualada Som-hi considera que per aconseguir aquesta Festa Major que interpel·li a tothom, cal més oferta d’activitats dirigides als infants més enllà de les cercaviles i els actes de la imatgeria festiva, també cal una oferta diversificada i repartida a la ciutat pels més joves en quant a varietat de concerts i oci, i com a tercer punt fer arribar la festa als barris. Per això proposa que durant els dies de Festa Major es programin també activitats culturals en diferents punts de la ciutat per interpel·lar el conjunt d’Igualada.

El cap de l’oposició remarca que “amb aquestes tres propostes estaríem duent l’esperit de Festa Major a molts més veïns i veïnes on tothom, realment, pogués trobar-hi el seu espai. Reclamem que això es faci en el marc d’una Comissió de Festes que sigui el pal de paller de l’organització i on hi hagi una visió de conjunt de la Festa i una aposta pública que no se’n desentengui sinó que l’Ajuntament tingui una política cultural, festiva i patrimonial potent, acordada i planificada”.