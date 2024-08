El Casino de Calaf es prepara per triar nou president i junta el mes de setembre

El proper 22 de setembre l'entitat Casino de Calaf tria nou president i nova junta de l'entitat. L'històric centre cultural i social és en aquests moments un dels espais més dinàmics en l'àmbit de programació cultural d'espectacles i també com a punt de formació en diferents disciplines artístiques. L'entitat té una clara incidència en el dia a dia calafí. En els darrers anys s'ha afrontat una reforma important que ara ha acabat amb l'adequació de la segona planta. Jordi Mas n'és l'actual president i es presenta a la reelecció amb una junta renovada. De moment, no es coneix que hi hagi una llista alternativa.

Mas és president de l'entitat des del 2016. Quan va agafar les regnes de l'entitat va ser per "arremangar-nos i intentar tirar endavant el Casino", explica Mas. I en aquests darrers 7 anys la junta ha dedicat els seus esforços a afrontar una reforma integral de la sala de teatre i de la resta de l'edifici, a part de crear una programació estable, que ha anat enriquint amb els anys amb noves propostes, la darrera el Mercat de dansa. Des de les primeres eleccions democràtiques (1979) l'entitat ha viscut amb alts i baixos, i durant uns 20 anys va romandre sense activitat. Amb el govern del GIC a Calaf, el 1991 va tornar a obrir la seva seu i entre els anys 1991-99 va tenir "una activitat diversa", en paraules el mateix Mas.

L'any 2000 es va invertir en una nova teulada i després la seva activitat. Va acabar que només s'hi celebrava el Ball tradicional de diumenge. El 2016 es va iniciar una reforma integral. Mas destaca que ara Calaf té un edifici completament sostenible. La inversió s'apropa als a 1.500.000 d'euros. L'entitat, amb uns 300 socis, no podria haver assumit amb recursos propis aquesta obra i ha recorregut a finançament de les administracions supramunicipals i al crèdit bancari. Mas està queixós de la manca de suport de l'Ajuntament de Calaf.

Actualment, el Casino, a més de l'activitat teatral i musical programada és una Escola de Teatre Musical, organitza el Festival Alta Segarra, el Festival MEB (músiques per escampar la boira), el concurs de microtextes, l'espai de la clàssica, l'espai festes i tradició, l'espai espectacles familiars, conferències, exposicions i presentacions de llibres. Ha fet produccions teatrals pròpies amateurs i vol crear un projecte per a produccions professionals.

El Casino de Calaf ha estat premiat cada any en els Premis Cultura i Esport que organitza l'Ajuntament de Calaf des del 2017 i que l’entitat va ser reconeguda per la seva tasca l’any 2021 amb la Creu de Sant Jordi, coincidint amb els 125 anys de la seva fundació.

Mas, que lamenta la manca de sintonia amb l'Ajuntament, explica que a Calaf no hi ha un equipament públic, però, en canvi, hi ha dues entitats privades Casal de Calaf i Casino de Calaf que porten a terme la majoria d’activitats culturals. "Si Calaf disposés d’un equipament públic el cost aproximat de personal, manteniment i programació seria pel cap baix de 300.000 euros anuals com els costa a pobles de les nostres dimensions sempre que es vulgui una activitat cultural a l’alçada de cap de comarca que es desitja", assegura Mas.

Quan falten tres setmanes per a la celebració de l'elecció de la nova junta Mas no té una alternativa. Pensa, però, que aquest pot ser el seu darrer mandat i treballa amb la idea de tenir un equip renovat amb possibilitats de continuar després de la seva etapa al davant de l'entitat. Creu, també, que al Casino li caldria increment el nombre de socis i poder arribar fins als 500. El Casino té algunes limitacions i Mas veu com un somni poder adquirir algunes propietats de la vora per tenir possibilitats d'afrontar una ampliació en un futur.