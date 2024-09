Dos ferits greus en un accident a Masquefa

Dos ferits greus és el balanç de l’accident que hi va haver aquest dissabte al vespre, cap a 2/4 de 9 del vespre, a Masquefa quan el vehicle en el qual viatjaven va picar contra el mur d’un habitatge particular de la població.

Els fets van passar al carrer de l’Estació, a l’alçada del número 19. Per circumstàncies que s’han d’aclarir, el turisme va impactar contra la casa. El conductor, semiinconscient, va haver de ser excarcerat per efectius dels Bombers. Primer li van immobilitzar la zona cervical, i després el van treure per la part del darrere del vehicle.

L’ocupant del seient del copilot, un menor d’edat, va patir ferides en una cama.

Tots dos van ser atesos al lloc dels fets pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i posteriorment van ser traslladats a un centre sanitari.