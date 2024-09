Igualada tanca la cinquena edició de l'Encambra't per a músics joves

Igualada ha acollit una nova edició, la cinquena de la proposta formativa Encambra't, que ha finalitzat aquest diumenge. El departament de Joventut i el Quartet Altimira han organitzat la present edició, un curs i un festival que pretén fer arribar a tota la població, i sobretot als joves, la música de cambra. El festival aprofita per donar a conèixer espais emblemàtics d’Igualada i l’Anoia realitzant-hi els concerts que es fan un cop finalitza la part formativa de l’Encambra’t. El festival aposta per un alumnat jove alguns encaminats cap al món professional. L’alumnat gaudeix d’una formació intensiva que imparteixen professors d’alt nivell com Pedro Rodríguez (violí), Luís Peña (violí), David Andújar (viola), Òscar Alabau (violoncel), Estela Corcoles i Anna Pujol (flautes).

Aquest any s'han dut a terme concerts dels alumnes de cambra a l’espai de Cal Maco i a la capella de la Mare del Diví Pastor. En els concerts de dissabte i diumenge es van escoltar les obres de dos nens prodigi de la història de la música: F.Mendelssohn i W.A.Mozart. El concert de dissabte 31 va anar a càrrec de la Camerata dels professors de l’Encambra’t, i es va dur a terme a Cementiri nou d’Igualada, on van interpretar l’octet de Mendelssohn. Diumenge, el punt de trobada musical ha estat la Sala de les Encavallades del Museu de la Pell amb la Camerata dels alumnes, que van interpretar la Simfonia número 40 de Mozart.

Carlota Carner, regidora de joventut, ha explicat que “és un orgull per a la ciutat poder consolidar la 5a edició d’Encambra’t, i va agraïir el suport de tothom qui fa possible el festival, especialment els seus alumnes i professors”. L'entrada als concerts ha estat gratuïta.