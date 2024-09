Igualada tastarà els vins properes en els dos dies de la Fira Tasta'm

La mostra Tasta’m tornarà al recinte modernista de l'Escorxador d'Igualada, una experiència gastronòmica i musical que Fira Igualada organitza en el marc de FirAnoia. Se celebrarà dues nits consecutives: divendres 20 i dissabte 21 de setembre, i des d’aquest dilluns ja estan obertes les inscripcions per a participar-hi. El Tasta'm té com a protagonista els vins de la zona. Es presenaran vins en un format reduït, amb un maridatge amb la música en directe. La proposta cada any guanya nous adeptes i, en les edicions precedents ha esgotat totes les places disponibles.

El Tasta’m se celebra a l’aire lliure. Els organitzadors en destaquen "l'ambient distès" i "l'entorn", pel valor patrimonial del recinte modernista de l'Escorxador.

Enguany el maridatge serà de vins de la D.O Catalunya, i es podran degustar vins blancs i negres dels cellers Bohigas, Pla de Morei, Torrens Moliner i Bodegas Puiggròs. El tast compta amb la col·laboració de formatges La Tossa, embotits Ca la Maria, Esclat i OpciNatura, i anirà acompanyat de música en directe a càrrec del duet acústic format per Elisa Mas i Carles Hidalgo.

L’acte se celebrarà al pati interior del recinte de l’Escorxador i en cas de pluja es traslladaria a l’interior de l’edifici. Les inscripcions per a participar-hi es poden formular a través del web firanoia.cat, amb un cost de 16€ per persona fins el dia 9 de setembre i de 20 euros si la reserva es fa a partir del dia 10. Les places són limitades.

Tasta’m se celebra en el marc de FirAnoia, que tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de setembre al centre d’Igualada. Coneguda com a “Fira de setembre”, la fira multisectorial FirAnoia arriba a la 71ena edició havent-se convertit en un magnífic aparador de les iniciatives empresarials de la comarca. Està organitzada per l’entitat sense ànim de lucre Fira Igualada, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i el patrocini de Vera i Garaje Dalmau.