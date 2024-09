Fereixen amb arma blanca un botiguer de Vilanova del Camí després d'una discussió per un intent de robatori

Un home va resultar ferit per arma blanca aquest dilluns al vespre a l’exterior d’un establiment alimentari de Vilanova del Camí després d’una discussió entre dos grups de persones. Segons avança ‘El Caso’ i ha confirmat l’ACN, el conflicte hauria començat quan dos joves van entrar a la botiga amb la intenció d’endur-se diversos productes, entre aquests una barra de pa. Fonts policials indiquen que es va generar una discussió, que es va acabar traslladant a l’exterior del recinte. En aquest moment van acudir amics de totes dues parts i es va generar una discussió entre els dos grups. Una persona del grup que acompanyava els clients va llançar un ganivet, que va impactar contra la panxa del treballador.

El treballador ferit va ser atès d’urgència pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i va ser traslladat a l’hospital de la Vall d’Hebron. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets però encara no hi ha cap detingut. Fonts dels Mossos indiquen que encara no han pogut prendre declaració a la víctima, ja que es troba ingressada a l’hospital.