L’alcalde de Gelida és l’escollit per representar el Govern a l’Anoia

L’actual alcalde de Gelida (Alt Penedès), Lluís Valls, és el nou delegat la vegueria del Penedès, on està inclosa l’Anoia (tret dels municipis de l’Alta Segarra).

Nascut a Gelida l’any 1962, ha sigut alcalde del municipi des del 1999, a excepció de la legislatura 2003-2007 i de la darrera, on es va quedar a un regidor de la majoria absoluta i la resta de partits van aliar-se. Fa un any, va recuperar l’alcaldia amb 8 dels 13 regidors del ple. Porta a l’Ajuntament com a regidor des del 1991.

També va ser president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès en el període 2003-2005; conseller del 2005 al 2015, i vicepresident de la institució des d’aleshores fins a l’actualitat.

Al Consorci de Promoció Turística del Penedès va ocupar el càrrec de president aquest mandat i des de l’any 2005 al 2010. A més, del 2019 fins al 2023 va ser coordinador de Presidència de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Abans de ser regidor, va ser cap de gabinet d’alcaldia de l’Ajuntament de Gelida. En l’àmbit del PSC, ha estat primer secretari de l’Agrupació Socialista de Gelida i membre de l’executiva de la Federació del PSC Alt Penedès Garraf.

Ha cursat estudis de Gestió i Administració Pública i, pel que fa a la seva activitat associativa, ha estat president de la Unió del Casals Gelidenc i membre de l’Esplai Mainada, de l’Agrupació de Bastoners, i del Club Bàsquet Gelida, entre altres entitats. n