Tradició
Ajuntament i Dimonis de Capellades formalitzen la seva col·laboració
Redacció
Capellades
Els Dimonis de Capellades i l’Ajuntament del municipi van signar la setmana passada un nou conveni per a l’exercici 2025. Entre altres, es va acordar una col·laboració econòmica per part de l’Ajuntament de 6.000 euros per a la realització de les festes de foc de la vila i la seva promoció.
