Envien a presó un acusat d’atrinxerar-se al domicili i amenaçar la parella amb un ganivet a Igualada
Els Mossos van aconseguir mediar amb l'home i va quedar detingut per maltractament i detenció il·legal
Un jutjat d’Igualada ha enviat a presó provisional un home que aquest cap de setmana va agredir la seva parella i es va atrinxerar al seu domicili amenaçant-la amb un ganivet a Igualada. En el moment dels fets, els Mossos informen que també hi havia una altra persona dins de l'habitatge, a qui l'home també va retenir.
L’agressió va tenir lloc a dos quarts de dues de la matinada, quan els Mossos d’Esquadra van rebre un avís per un cas de violència masclista. Els agents que es van desplaçar fins al lloc van aconseguir mediar amb l’home, que va acabar detingut per un delicte de maltractament i detenció il·legal. Després de passar a disposició judicial, el jutge ha acordat el seu ingrés a presó provisional. La víctima va rebre l’atenció del SEM.
Davant de qualsevol cas de violència masclista, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat recorda que existeix una línia telefònica (900900120) a disposició de les víctimes en situació de violència. Es tracta d’un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.
