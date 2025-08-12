Vilanova del Camí fa l’últim pas per reobrir el mercat municipal
L’Ajuntament ha posat en marxa el procés de concessió de les parades d’un espai que s’ha remodelat
Redacció
L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha engegat el procediment per torna a la plena activitat el mercat municipal de Sant Hilari, que ha estat objecte d’una profunda remodelació. El que ha fet ara el consistori de l'Anoia és obrir el període d’exposició pública del projecte i del plec de condicions que regularan la concessió d’ús de les parades, cambres frigorífiques i trasters del nou espai. El termini per consultar la documentació i presentar al·legacions està obert fins al 15 de setembre.
El projecte estableix les bases per a l’adjudicació, mitjançant concessió demanial, de fins a 11 parades i 2 locals de bar, a més de diversos espais auxiliars com cambres frigorífiques i trasters, amb una durada de la concessió de 10 anys, prorrogables 5 anys més.
També es preveu que les persones concessionàries puguin escollir fins a tres opcions de parada en ordre de preferència, i que les propostes comercials s’adaptin al model de mercat alimentari i gastronòmic que impulsa el consistori.
L’Ajuntament es reserva la gestió d’un espai central de 408,26 m², que queda exclòs de la concessió i es destinarà a activitats socials i culturals.
El plec fixa que les persones adjudicatàries hauran d’adequar la parada i posar en marxa l’activitat comercial en un termini màxim d’un mes des de l’adjudicació, i assumir la neteja i manteniment d’acord amb les condicions tècniques establertes.
Un cop finalitzat aquest període, i en cas de no haver-hi reclamacions, el projecte quedarà aprovat definitivament i es podrà iniciar la convocatòria pública per presentar sol·licituds.
La remodelació del Mercat de Sant Hilari ha estat un projecte impulsat per l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona, davant un procés accelerat de decaïment. L’objectiu ha estat convertir-lo en un espai comercial i social de referència, amb una nova distribució que reorganitza les parades de manera perimetral per facilitar-ne l’accés des del carrer i incorporar més obertures per a una major independència funcional. La remodelació suposa, per a paradistes i Ajuntament, una última oportunitat per tenir un espai de venda al centre de la població.
S'ha buscat un espai més obert a l'exterior i, alhora, que sigui una invitació a fer-lo servir, d'aquí aquest punt de trobada central que s'ha creat. Un espai central multifuncional, que acollirà activitats diverses com tallers, degustacions, fires i concerts, reforçant el paper del mercat com a eix dinamitzador de la vida comercial i social de Vilanova del Camí.
El Mercat Municipal de Sant Hilari va ser el primer gran equipament impulsat per l'Ajuntament tan bon punt es va recuperar la democràcia. El 1980 es va formalitzar la compra dels terrenys on avui s'emplaça el mercat municipal, inaugurat oficialment quatre anys més tard. Amb el mercat cobert es va aconseguir dotar Vilanova del Camí d'un equipament comercial, amb una trentena de parades i tots els serveis necessaris per als botiguers i els consumidors.
