Calaf emprèn mesures per posar solució a problemes en matèria d’habitatge
L’Ajuntament planteja un pla de la mà de la Generalitat per actuar davant la situació de pisos inacabats, ocupacions i deficiències estructurals
Redacció
Calaf vol posar solució a la problemàtica que té en matèria d’habitatge. La principal, resoldre la situació que pateix de pisos inacabats, ocupacions i immobles amb deficiències estructurals. I, alhora, la manca d’habitatge públic. Una situació que el consistori de l'alta Anoia vol revertir i pel qual ja s’ha posat a treballar. Amb aquest objectiu, l’alcaldessa, Montse Mases, i el primer tinent d’alcaldia, Jordi Biosca (que és regidor d’Urbanisme i Habitatge), van mantenir ja una trobada amb la secretària d'Habitatge de la Generalitat, Lídia Guillen, per començar a plantejar mesures i aconseguir els recursos necessaris que permetin donar-hi solució.
Segons l’actual equip de govern (Junts per Calaf-Acord Municipal) el municipi compta amb un parc d'edificis construïts entre 2006 i 2007, després de l'aprovació del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal que en el seu moment va tirar endavant l’executiu de CiU. Aquest pla, segons concreten fonts municipals, preveia duplicar la població del municipi, «però la crisi del 2008 va deixar molts edificis inacabats i en mans de la Sareb, alguns dels quals van ser ocupats. A més, els habitatges protegits, ubicats davant la serradora, inicialment destinats a lloguers socials, també van patir ocupacions».
D’altra banda, el govern actual també exposa que l'Ajuntament de CiU de l’època va cedir terrenys per a la construcció d'habitatges protegits, com els pisos situats al carrer Francesc Macià, «que, encara avui, presenten problemes d'estanquitat i ofereixen poca qualitat de vida als usuaris».
Finalment, també fa referència al fet que es van construir pisos per a la gent gran al carrer Josep Tarradellas, i per a joves, al carrer Sant Antoni, «però la gestió d'aquests habitatges va ser cedida per CiU a l'Agència Catalana de l'Habitatge, perdent el control municipal i canviant els criteris d'ús». Aquesta pèrdua, assegura l’equip de govern de Calaf, va provocar que els habitatges protegits «fossin destinats a persones de la llista de l'Agència Catalana de l'Habitatge, sense tenir en compte les necessitats específiques ni de les persones ni del municipi». I afirmen que «tot i complir les normes d'adjudicació aprovades el 2011, aquesta situació ha generat descontrol i manca de recursos per part de l'Ajuntament».
Segons l’executiu, de la primera trobada amb la secretària d'Habitatge en va sortir el compromís per «ajudar a revertir aquesta situació, tot i que va reconèixer que no serà una tasca fàcil ni ràpida». L’acord és que es treballarà conjuntament per trobar solucions i es prioritzarà la comunicació de pisos buits per donar preferència als residents de Calaf que necessitin un canvi de domicili. També es revisaran les necessitats de les persones que viuen als pisos que depenen de l’Agència, «per assegurar que rebin el suport adequat, tenint en compte que Calaf no disposa de les eines, recursos i serveis necessaris per atendre algunes d'aquestes necessitats».
