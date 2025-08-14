La Pobla realitzarà aquest mandat millores urbanes al carrer Estació i la Plaça Major

Totes dues propostes s'han aprovat en el darrer ple, com també el canvi de gespa del camp de futbol

Carrer Estació, on s'intervindrà

Carrer Estació, on s'intervindrà / Ajuntament de la Pobla de Claramunt

Redacció

La Pobla de Claramunt

La Pobla de Claramunt realitzarà en els pròxims mesos diverses actuacions urbanístiques al centre del poble encaminades bàsicament a millorar l'accessibilitat i la circulació dels vianants, i també s'ha proposat renovar la gespa del camp de futbol. Són tres projectes que es van aprovar en el darrer ple, i que el govern municipal vol portar a terme dins l'actual mandat.

El primer projecte consisteix en la millora urbana del carrer de l’Estació. En aquest cas, es contempla la modificació del paviment, l'eliminació de les barreres arquitectòniques i l'adaptació de les voreres. També es reordenarà la circulació creant passos de vianants més segurs i s’inclourà nou mobiliari urbà renovant les infraestructures de servei com l’enllumenat o el clavegueram.

En l'àmbit urbanístic també s'actuarà a la plaça Major. En aquest cas, es contempla la reparació i renovació del paviment deteriorat, l’adequació dels espais corregint desnivells i irregularitats, i la millora de l’enllumenat i de les zones verdes dins un conjunt d’actuacions orientades a garantir el bon manteniment de l’espai públic.

Finalment, també es preveu intervenir al camp de futbol municipal, on es farà una renovació de la gespa artificial que hi ha instal·lada, per tal d’ajustar-se millor a les necessitats esportives i d’ús del recinte, de manera que es garanteixin també les condicions de seguretat i confort. A més, es preveu substituir l’actual sistema de reg amb canons per aspersors emergents.

Altres punts aprovats

En el mateix ple, també es va donar el vistiplau a la modificació de la relació de llocs de treball amb la voluntat d’adequar algunes places a les seves funcions laborals. Tots els grups municipals van votar a favor excepte Avancem per la Pobla-Junts que va votar-hi en contra. L’alcalde de la Pobla, Antoni Mabras, destacava que "el govern municipal continuarà treballant per aplicar les mateixes mesures en altres places que ho requereixin".

En el mateix ple va haver-hi alguns canvis en els grups municipals. Es van incorporar els nous regidors del grup Avancem per la Pobla-Junts: Josep Aloy i Maria del Carme Vallès; mentre que la regidora del grup Participa, Montse Sanou, va presentar la renúncia.

La sessió plenària va incloure la lectura d’un manifest en el qual l’Ajuntament de la Pobla mostrava el seu rebuig a l’incendi d’una mesquita a Piera el juliol passat.

