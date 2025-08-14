Esports
El torneig de futbol sala d’Hostalets acaba amb rècord d’inscrpicions
Els equips Nottingham Miedo, Samba FC i Key-B-Show es van proclaramar com a campions de les categories infantil, femenina i masculina, respectivament
La pista poliesportiva de la població d’Hostalets de Pierola va ser l’escenari del 46è Torneig de Futbol Sala. Una edició que va batre rècords d’inscripcions. En total es van disputar 69 partits, i hi van participar 26 equips (15 masculins, 6 femenins i 5 infantils) provinents de diverses poblacions.
La competició va destacar per l’alta participació femenina, que per primera vegada va obligar a fer un sorteig previ per configurar els equips, reforçant el creixement i la consolidació de l’esport femení a l’esdeveniment.
Dues setmanes d’activitats
Durant gairebé dues setmanes, l’activitat esportiva es va combinar amb una agenda lúdica, que va incloure concerts, sopars populars, espectacles i animació.
En la categoria infantil, el títol de campió va ser per al Nottingham Miedo, seguit de Coca Juniors (segon classificat) i EFS Masquefa (tercer classificat).
En la categoria femenina l’equip Samba FC es va proclamar campió i va acaparar també els principals premis individuals: Leire Paquico, va ser escollida millor portera i Sara Martínez, per la seva banda, va ser la màxima golejadora i millor jugadora del torneig. El segon lloc va ser per Piera, Paper i Tisores, i el tercer per Decategoria.
En la categoria masculina, Key-B-Show va aixecar el trofeu de campions, mentre que Viejas Glorias va quedar subcampió i Terra Mae va completar el podi. Els guardons individuals van ser per a Salvador Gómez (Terra Mae) com a millor porter, David Llorente (Viejas Glorias) com a màxim golejador, i Carlos Omabecho (Key-B-Show) com a millor jugador.
L’acte final de lliurament de premis, va comptar amb la presència de diverses autoritats i representants esportius i va posar el punt final a una edició marcada per la competitivitat, el bon ambient i la participació massiva.
