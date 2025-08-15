Josep Castellano escollit nou cap de colla dels Moixiganguers d’Igualada
El sotscap de l’entitat castellera serà Basili Solà i la majoria de noms de l’equip tècnic es manté
Redacció
A finals del mes de juliol, Marc Marcet comunicava a la junta directiva que, per motius personals, no seguia com a cap de colla dels Moixiganguers d'Igualada. Davant d’aquesta situació, el que en aquell moment era sotscap de colla, Josep Castellano, va assumir, provisionalment, les funcions de lideratge tècnic.
Aquesta decisió va coincidir amb l’època de vacances dels morats, fet que ha permès a la resta d’equip tècnic reunir-se i refermar el seu compromís amb el projecte que va començar a principis de temporada.
D’aquesta manera, tal com ha aprovat l’assemblea extraordinària de la colla de l'Anoia, Josep Castellano serà el nou cap de colla dels Moixiganguers, i Basili Solà el sotscap durant el pròxim any i mig.
Segons exposa l’entitat, «el projecte busca continuar amb la feina feta fins ara: la colla ha descarregat el 5d8 més matiner de la seva història, ha fet la seva millor actuació en un primer tram i ha consolidat estructures amb l’objectiu de fer-les créixer».
Seguint amb aquesta línia, la majoria dels noms de l’equip tècnic són els mateixos «i tots ells treballen, des del primer dia, per fer d’aquesta, una gran temporada», subratllen.
Els morats tenen la mirada posada en la cita doble d’aquest cap de setmana amb les actuacions de Santa Coloma i Mollet, dissabte i diumenge respectivament, dues dates importants per preparar un dels plats forts de la temporada, la Diada de Festa Major d’Igualada, de diumenge 24 d’agost.
En el comunicat de relleu Moixiganguers «vol agrair sincerament al Marc Marcet tota la feina feta com a cap de colla durant aquest temps, així com la seva devoció i entrega i compta amb la seva contribució a la colla i el seu compromís des d’altres responsabilitats».
