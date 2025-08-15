Sis detinguts a Igualada quan es preparaven per assaltar un bloc de pisos
Els Mossos van enxampar 'in fraganti' al barri dels Set Camins el grup especialitzat a fer robatoris en domicilis
Redacció
La ràpida actuació dels Mossos d’Esquadra va frustrar, la matinada del 10 d’agost, un robatori en un bloc de pisos del barri dels Set Camins d’Igualada. Sis homes, d’entre 22 i 52 anys, van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.
Tot va començar uns dies abans, quan un veí va alertar la policia en detectar uns petits marcadors —tiretes adhesives col·locades entre la porta i el marc— en diversos habitatges del bloc. Aquesta és una tècnica habitual de grups especialitzats per comprovar si els residents són fora.
La matinada del dia 10, una patrulla va identificar dues persones prop de l’edifici, que van donar respostes incoherents sobre la seva presència a la zona. Un dels homes ja havia estat detingut la setmana anterior pel mateix mètode dels marcadors. Davant les sospites, la Unitat d’Investigació va muntar un dispositiu de vigilància.
A primera hora del matí, els agents van veure com un individu —també detingut dies abans— sortia del bloc i es trobava amb tres homes més en un aparcament proper. Quan es disposaven a dividir-se en dos vehicles i un d’ells amagava un objecte darrere d’una matrícula, els Mossos van intervenir.
En l’escorcoll, es van trobar tovalloletes, draps, mocadors, gorres i radiografies per forçar panys sense deixar rastre. També van localitzar la documentació d’un dels sospitosos identificats hores abans. Els quatre homes presents van ser arrestats, i poc després també ho van ser els dos primers identificats aquella nit, quan es van presentar a l’aparcament.
Els detinguts van passar a disposició del jutjat de guàrdia d’Igualada el 12 d’agost.
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida
- «A la Cerdanya jo vaig ser un currutaco»
- Un accident amb quatre ferits obliga a tallar la C-55, a Manresa
- Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
- L’Ajuntament de Manresa limita l’horari del negoci de la carretera de Vic que ven alcohol i causa problemes al veïnat
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- Els deutes per drogues d'interns de presons com Lledoners o Brians 2 obliguen les seves famílies a delinquir