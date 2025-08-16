Masquefa intervindrà al viaducte del Maset per garantir la seva seguretat
L'estudi encarregat després de les fortes pluges de la tardor passada indica que no es requereix cap actuació urgent però recomana alentir-ne la degradació
Redacció
L'Ajuntament de Masquefa iniciarà el pròxim 1 de setembre un llistat d'actuacions al viaducte del Maset, que comunica aquesta àrea amb el nucli urbà, per millorar la seguretat tant per a vehicles com per a vianants. Segons un estudi realitzat recentment arran de les intenses pluges de l'octubre passat, indica que aquesta infraestructura no presenta cap afectació que requereixi una actuació d'emergència, però sí que s'hi han detectat algunes problemàtiques que fan necessari aplicar mesures preventives per alentir-ne la degradació i garantir la seguretat viària, segons que han apuntat fonts municipals.
En aquest context, a partir del mes que ve es duran a terme diverses actuacions de caràcter preventiu. D'una banda, es restringirà el pas a vehicles de més de 3.500 quilos, la qual cosa afectarà l'autobús escolar i el camió de recollida de residus, que hauran de fer la ruta per Can Cairot. Per l'altra, hi haurà un control en episodis de pluja i, si cal, es podrà restringir temporalment el pas de vehicles lleugers fins a confirmar que el talús no presenta afectacions. Així mateix, s'instal·larà un gàlib de control d'accés a la zona de Can Valls per evitar el pas de camions o vehicles de gran tonatge. I finalment, es farà un seguiment topogràfic periòdic del terreny, sobretot després de pluges importants, per detectar moviments o canvis en l'estabilitat del talús.
Altres accions l'any que ve
L’estudi també proposa un conjunt d’intervencions per estabilitzar definitivament el talús i prevenir-ne la degradació a llarg termini. Aquestes actuacions es duran a terme durant l’any 2026, en el marc del projecte de millora del Camí entre Masquefa i el Maset, que passarà a ser carretera gestionada per la Diputació de Barcelona, segons el Pla Zonal. Aquest projecte preveu una inversió de gairebé 1,6 milions d’euros, que inclourà, entre d’altres, les actuacions necessàries al viaducte.
Per altra banda, l’Ajuntament informa de la voluntat de garantir la màxima transparència i una comunicació fluida amb el veïnat del Maset durant tot aquest procés. Per això, s’han previst diferents canals d’informació com ara la Comunicació directa casa per casa de les mesures i afectacions previstes, un Servei de WhatsApp municipal, en què caldrà enviar la paraula “ALTA” al número 678 001 611 per poder rebre avisos; es faran Publicacions a les xarxes socials de l’Ajuntament i de l’Associació Recreativa i Cultural del Maset; i s'anirà actualitzant la web municipal www.masquefa.cat
