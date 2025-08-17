Igualada comença dilluns una festa major que proposa més de 130 actes
El Consell dels Infants participa per primera vegada en la programació, torna la figura de la Guita, que no sortia des del 2015 i s’estrenen autobusos gratuïts fins a les sis del matí
El lliurament del penó a l’Igualada Hoquei Club, la presentació de la tabalera Carla Hurtado i l’Estampa del Sant, creada enguany pel Xavier Mula, posaran en marxa aquest dilluns vuit dies de festa major a Igualada amb un total de 135 activitats programades. Aquesta jornada d’arrencada inclourà les inauguracions de les exposicions de la Biblioteca Central i la sala municipal d’exposicions, el Tast d’imatgeria i el pregó, enguany a càrrec del monologuista Txabi Franquesa, seguit del concert d’Els músics del parc.
Aquestes més de 130 activitats es distribueixen entre 34 actuacions musicals, 32 activitats tradicionals i d’imatgeria, 12 propostes familiars i infantils, 11 cites esportives, 10 sessions de les visites guiades, 5 espectacles teatrals, entre altres.
Una de les grans novetats és la recuperació de la Guita d’Igualada, una figura construïda l’any 2003 pel Grup Mal Llamp que no sortia a la festa major des del 2015. Enguany ha estat restaurada i alleugerida, passant de 60 o 70 quilos a poc més de la meitat, fet que en facilita el ball i la manipulació.
Per a l’accés inclusiu a les activitats tradicionals s’ha previst un tram tranquil durant la Cercavila Tradicional -al carrer Custiol-, la Processó -al carrer Sant Jordi- i la Cercavila Menuda -al carrer Custiol i a la plaça del Pilar. I com a novetat, l’agenda familiar i per als infants s’ha ampliat amb una doble sessió de contes infantils al Centre Cívic Nord, s’ha recuperat el cicle de Cinema sota les estrelles, s’han programat tallers familiars al refugi climàtic del Museu de la Pell i s’estrena l’activitat Fes-te el berenar amb bingo musical, que tindrà lloc el divendres a la tarda a la rambla Sant Isidre.
Enguany, la imatge del cartell de la festa major el signa Judit Solanelles, dissenyadora formada a La Gaspar i que va ser la proposta seleccionada del workshop que realitza l’Escola Municipal d’Art.
El dimarts 19 començaran les visites guiades, enguany de memòria històrica i sobre conflictes bèl·lics, amb el títol «Stolpersteine i guerra civil», que es repetiran fins dissabte en un format de doble sessió cada matí. El Museu de la Pell s’estrena com a refugi climàtic amb tallers diaris per a infants i adults i la jornada es completarà amb l’arribada de l’aigua de Sant Magí, el Tast de Pólvora, espectacles teatrals i els assaigs a Les Cotxeres dels Moixiganguers.
El dimecres 20 destaca pels Contes de Festa Major a la biblioteca, i la conferència institucional sobre l’Arxiu Comarcal de l’Anòia, a càrrec de Marta Vives, directora de la institució. També s’ha programat el concert de la Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia al Teatre Municipal Ateneu i música de cobla al claustre de l’Escola Pia amb la Cobla marinada.
El dijous 21 inclou una nova sessió de contes familiars que es faran al Centre Cívic Nord i ja a la tarda se celebrarà una nova edició de la Tabalada Menuda, amb una posterior Tabalada dels Protons que conduirà a tothom qui ho vulgui fins a la plaça Catalunya. Al vespre, el concert de la Banda de Música d’Igualada i la projecció familiar de ‘Del revés 2’ al Parc Central tancaran les activitats del dia.
El divendres començarà amb les visites de gegants i dracs a les residències i centres de dia de la ciutat. Al llarg del dia també hi haurà presentacions de llibres, l’obertura de la fira d’atraccions i el Bingo musical, una nova proposta del Consell dels Infants per a nens i nenes de 9 a 12 anys, que reforça l’oferta dirigida a aquest sector. A la nit, destaquen els concerts d’Igualada Rock City, el tribut a The Beatles, sessions de DJ i els Correfocs de Festa Major pel centre de la ciutat.
El dissabte 23 al matí, la tronada marcarà l’inici del trasllat de la imatge de Sant Bartomeu. I ja durant la tarda, la Cercavila Tradicional a les 6 i els Versots i Ball parlat del Ball de Diables d’Igualada donaran pas als Versots i Ball parlat del Ball de Sant Miquel i els Diables a les 9, amb els quals s’arribarà a l’inici de la ‘Pasacalle’. A les 8, al Teatre Municipal Ateneu, Pep Plaza interpretarà ‘El substitut’. Musicalment, el vespre inclourà diversos concerts, amb una primera actuació de la banda local Lluna Plena i amb l’actuació de The Tyets com a caps de cartell al Parc Central, als quals els seguirà el concert d’Akelarre. Paral·lelament, el centre s’omplirà de música amb una nova sessió de La Bumbum a la rambla Sant Isidre i a la plaça de Cal Font, el concert de versions dels 80 Principals i la sessió de We are the ones oferiran música i diversió fins a altes hores de la matinada.
A la jornada de diumenge, les activitats arrencaran amb la Diana des de diferents punts de la ciutat, i la IV Trobada Vespogenes de motos clàssiques a la plaça de Cal Font. Després de la cercavila d’anada a ofici es farà la missa solemne en honor a Sant Bartomeu, a la qual li seguirà l’actuació castellera amb els Moixiganguers, els Xiquets de Reus i la Colla Jove de Valls. A la tarda, les activitats continuaran amb el concert de Pasqual i els Desnatats, les sardanes de la Maravella, l’espectacle infantil de la Lali BeGood i la Processó de Sant Bartomeu. A partir de les 11 de la nit, la Revetlla popular de les places oferirà L’actitiud de la Cia. JAM al carrer nou de Cal Font, la 12a edició del RrrrecFestival a la plaça de la Creu, Ebri Knight i Dj toni Amador a la plaça de Cal Font, el Ball amb l’Orquestra Maravella i concert de La Cosa Nostra a la plaça de l’Ajuntament i finalment, el format condensat de 6 hores sense parar del Flaixbac Va Parir Tour.
El dilluns 25, últim dia de festa, hi haurà el taller de malabars de la Cia. de circ Moi Jordana, la Cercavila Menuda i els actes simbòlics de retorn de la imatgeria i del Sant. Al vespre hi haurà els concerts d’Els Pescadors de l’Escala al parc de l’Estació Vella i la Cobla Ciutat de Terrassa al carrer nou de Cal Font. El final de festa el signarà l’espectacle piromusical ‘Fem ballar les estrelles’ al camp de futbol de les Comes.
Busos nocturns
Com a mesura per facilitar els desplaçaments i garantir una festa segura, s’ha anunciat un nou servei d’autobusos nocturns gratuïts, que funcionaran de 10 de la nit a 6 del matí durant les matinades de màxima afluència.
A més, el dispositiu de seguretat inclourà punts lila per prevenir agressions masclistes i agents de salut repartits per les zones clau, en coordinació amb entitats especialitzades.
