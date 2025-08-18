Festa Major d'Igualada
Igualada aixeca el teló de vuit dies de Festa Major amb el lliurament del Penó
L’Igualada Hoquei Club, en el seu 75è aniversari, encapçala l’acte institucional juntament amb l’estampa de Sant Bartomeu de Xavier Mula i la Tabalera Carla Hurtado
La Festa Major d’Igualada ja ha començat. Aquest dilluns al migdia, el saló de sessions de l’Ajuntament ha acollit el lliurament del Penó de la ciutat, del tabal de la Patera i la presentació de l’estampa de Sant Bartomeu, en un acte solemne i carregat de simbolisme, que ha donat el tret de sortida institucional a la setmana gran. La festa s’allargarà fins al dilluns 25 d’agost amb un programa de més de 130 actes que combinen tradició, música, esport i activitats infantils.
Enguany, l’entitat portadora del penó és l’Igualada Hoquei Club, que celebra el seu 75è aniversari. Fundat el 1950, el club ha crescut fins a convertir-se en un dels grans emblemes esportius de la ciutat i en un referent europeu de l’hoquei patins. Avui manté una de les pedreres més nombroses del país i ha estat reconegut com una veritable fàbrica de jugadors. El protagonisme de l’entitat en aquest primer acte vol ser també un homenatge a la seva aportació esportiva i social.
L’estampa del sant és obra de l’il·lustrador Xavier Mula, i la Tabalera d’aquest 2025 és la igualadina Carla Hurtado Morente, que amb el seu toc de tabal simbolitza l’inici del batec festiu de la ciutat.
La imatgeria surt al carrer
El primer dia de Festa Major també ens deixarà imatges del tot festives. Aquesta tarda, a les 18.30 h se celebrarà el tast d’imatgeria i un assaig obert al pati de la Casa de la Festa del Museu de la Pell, coordinat per l’Associació Cultural Dessota amb la complicitat de totes les colles. Una activitat que vol apropar la imatgeria festiva als veïns i convidar nous participants a fer el seu primer pas dins del món de la cultura popular. També a les 18.30 h, la Biblioteca Central acollirà la inauguració de l’exposició Joan Serra i Constansó: l’home honrat, cent anys després, un homenatge a aquest prohom igualadí que va destacar com a ateneista, periodista, empresari i polític
La música arribarà a la plaça de la Isabela amb el cinquè aniversari de la Benzinera, que oferirà concerts en acústic fins a les onze de la nit. I, a la Sala Municipal d’Exposicions, s’obrirà l’exposició que commemora els 30 anys dels Diables d’Igualada i els 25 anys de l’Àliga, amb fotografies de Santi Carbonell i Francesc Ferrer i il·lustracions de Lola Bosser.
El vespre culminarà a la plaça de l’Ajuntament amb el pregó de Festa Major de l’actor i humorista Txabi Franquesa (21 h), que donarà el tret oficial a les celebracions populars. Tot seguit, l’actuació dels Músics del Parc posarà el primer ritme musical a una setmana que promet omplir Igualada de tradició, cultura i festa fins al dilluns vinent.
