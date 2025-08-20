Castell de focs, cercatasques i concerts tanquen una Festa Major de Capellades «molt satisfactòria»
Redacció
Capellades
Capellades va viure diumenge l’última jornada de la Festa Major amb un seguit d’activitats i l’onada de calor com a protagonista. La C15 Jazz Band, amb músiques plenes de ritme, va ser la primera a actuar. Durant la tarda, hi va haver diverses iniciatives: un espectacle homenatge al cantautor Xesco Boix, de la mà d’Ebri Knight, amb «Bon Vent!»; i un multitudinari Cercatasques, que amb música i cervesa va anar donant la volta per Capellades. Cap al vespre, es van fer les Havaneres. I ja ben entrada la nit el Bingo del Peyu i el Castell de focs, com a cloenda.
