Denuncien un camioner begut a els Hostalets de Pierola que conduïa fent esses per l'A-2

Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un conductor de camió que circulava de manera temerària per l’autovia A-2, a l’altura de els Hostalets de Pierola, a la comarca de l’Anoia.

Els fets van tenir lloc després que un usuari alertés la policia i compartís un vídeo d'uns quinze segons en què es pot veure el vehicle pesant sortint parcialment del carril dret i circulant durant uns instants pel voral.

Un cop localitzat i aturat el camió, els agents van sotmetre el conductor a la prova d’alcoholèmia, que va donar un resultat positiu d'1,05 mg/l d’aire expirat, molt per sobre del límit permès. Davant d’aquests fets, els Mossos el van denunciar penalment per un delicte contra la seguretat viària.

