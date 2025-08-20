Denuncien un camioner begut a els Hostalets de Pierola que conduïa fent esses per l'A-2
En la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu d'1,05 mg/l d'aire expirat
Els Mossos d’Esquadra han denunciat penalment un conductor de camió que circulava de manera temerària per l’autovia A-2, a l’altura de els Hostalets de Pierola, a la comarca de l’Anoia.
Els fets van tenir lloc després que un usuari alertés la policia i compartís un vídeo d'uns quinze segons en què es pot veure el vehicle pesant sortint parcialment del carril dret i circulant durant uns instants pel voral.
Un cop localitzat i aturat el camió, els agents van sotmetre el conductor a la prova d’alcoholèmia, que va donar un resultat positiu d'1,05 mg/l d’aire expirat, molt per sobre del límit permès. Davant d’aquests fets, els Mossos el van denunciar penalment per un delicte contra la seguretat viària.
