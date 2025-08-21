Festa Major d'Igualada
Els cavallets tornen a galopar pels carrers d’Igualada 35 anys després
Bitrac Dansa ha restaurat les figures de cartró construïdes el 1990, quan es va recuperar la dansa a partir d’una recerca sobre la tradició festiva igualadina
El ball de cavallets torna a sortir enguany a la cercavila d’Igualada amb les figures restaurades. Les peces, de cartró i construïdes l’any 1990, han estat recuperades aquest 2025 pel Taller Avall de Reus. La restauració coincideix amb el 35è aniversari de la recuperació d’aquesta dansa tradicional, impulsada per Bitrac Dansa a partir d’un procés de recerca sobre els antics balls igualadins.
Les figures es continuen fent servir més de tres dècades després de la seva estrena, el 16 de juny de 1990, quan van tornar a ballar a la Festa Major després d’haver desaparegut del seguici processional feia dècades. El ball s’inspira en representacions simbòliques de lluites entre cavallers cristians i invasors turcs, un motiu recurrent en la cultura popular europea i també catalana. A Igualada, aquest imaginari es va concretar en la dansa de la Patera, documentada en fonts locals i recollida per autors com Gabriel Castellà. “Els cavallets no van desaparèixer: obrien pas al seguici de la processó, davant de la comitiva, sense altre paper que el d’humil cavalcada”, escrivia el folklorista. Amb el pas dels anys, el ball va perdre el caràcter bèl·lic i es va mantenir només com una evolució musical al davant de la processó.
L'únic document gràfic és una fotografia de 1922
La fotografia més antiga que certifica la presència dels cavallets a Igualada és de l’any 1922. La imatge mostra cinc figures encapçalant la desfilada del centenari del Gremi de Carreters. Aquesta fotografia, conservada a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, va ser una de les fonts essencials per a la reconstrucció del ball a finals dels vuitanta, juntament amb una partitura inèdita del mestre Il·luminat Saperas i diversos testimonis orals. Un dels més destacats és el del senyor Mateu de Cal Vidrier, que de petit havia vist passar els cavallets i recordava especialment el moment en què “botaven i bramaven com autèntics cavalls”. Aquest gest final es va mantenir en la nova versió de la coreografia i encara avui es representa com a tancament del ball.
Per recuperar la dansa, Bitrac Dansa va optar per construir sis cavallets, un més dels que apareixen a la fotografia del 1922. L’objectiu era donar simetria al conjunt i enriquir-ne la posada en escena. Les figures van ser encarregades a l’artesà Jaume Garay i Treviño i es van fer en cartró, pensades per durar i ser lleugeres. Van veure la llum en la cercavila de l’any 1990, que va marcar el retorn d’aquest i cinc balls més que havien desaparegut de la festa: el Bitrac (nom local del ball de bastons), els Cercolets, la Moixiganga, els Nans i els Diables.
La música original del ball no es va trobar. Davant aquest buit documental, el grup va decidir fer servir la melodia tradicional dels Tres Tombs d’Igualada, que es va adaptar per a gralla i cobla. Amb el pas dels anys, s’ha consolidat com la banda sonora inseparable d’aquesta dansa.
La recuperació dels cavallets forma part del projecte més ampli de Bitrac Dansa per estudiar, documentar i tornar a portar al carrer les danses igualadines tradicionals. Una tasca que va rebre aquest any el reconeixement institucional amb el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada, atorgat als fundadors del grup, Misericòrdia Pàmies i Gombau i Ignasi Vilanova i Calzada.
Trenta-cinc anys després d’aquella estrena del 1990, els cavallets continuen ballant. La seva presència al seguici és fruit d’un treball rigorós i col·lectiu per preservar la memòria festiva d’Igualada i fer-la accessible, any rere any, a noves generacions.
