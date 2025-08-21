Festa Major d'Igualada
«A la Festa Major Alternativa decidim les joves què volem i com ho volem»
Dídac San José Romeu, membre de La Coll@nada, explica com es construeix la Festa Major Alternativa d'Igualada des de dins i per què, dues dècades després, el seu model continua sent necessari
Igualada és aquests dies escenari de la Festa Major, i això també vol dir la seva versió alternativa: la Festa Major Alternativa (FMA), que fins al 25 d’agost omple la ciutat de més de quaranta propostes musicals, lúdiques i reivindicatives. Organitzada per La Coll@nada, l’edició d’enguany porta per lema “… i ens diuen que plou” i denuncia la precarietat juvenil i la manca de polítiques públiques que escoltin el jovent. Amb el segell de l’autogestió, la programació incorpora dues novetats destacades: la moneda pròpia —les Coll@nedes— i la recuperació de la Baixada d’Andròmines, en col·laboració amb l’Agrupament Escolta Torxa. Concerts de Fetus, Kimsy, Mitjanit, Les Antines, La Cosina i Pascuals i els Desnatats conviuen amb jocs populars, espais de reflexió, activitats familiars i cites tan singulars com la migdiada col·lectiva o la mítica pujada de cadires del Clein.
Com creieu que s’està divertint el jovent avui? I què falla, en general, en les propostes d’oci per a joves?
El jovent es continua divertint com sempre: amb amics, ballant, jugant i buscant aquest “descontrol i alliberament” propi de l’edat. Però amb els anys hem vist com les lleis s’han endurit i com s’han eliminat espais i activitats que eren referents, com les Barraques o la nit de les places. També s’ha criminalitzat més l’ús de l’espai públic. Si a això hi afegim la sacsejada del confinament, tenim una generació amb moltes ganes de recuperar la llibertat que se li va prendre, però que es troba amb unes opcions festives que no han sabut adaptar-se al ritme i a les necessitats dels últims anys.
Quines necessitats cobreix La Coll@nada que no cobreix la programació institucional?
El programa institucional ha de mirar de complaure tota la població i això fa que, sovint, les opcions per a cada franja d’edat siguin limitades i més formals. La Coll@nada omple el buit d’activitats juvenils que la festa tradicional no cobreix, tot i que també oferim propostes infantils i per a tots els públics. Ho fem amb formats variats i sonats, i sobretot amb una diferència clau: donem a les joves la capacitat de decidir què es fa, què no es fa i com es fa. Des de la Tria de les Espurnes fins a la Baixada d’Andròmines, tot neix de propostes del mateix teixit jove.
La vostra festa aposta per l’autogestió, la crítica social i la comunitat. Aquest model continua sent necessari el 2025?
Si no fos necessari, tindríem totes les facilitats i permisos que volguéssim, viuríem en un món sense racisme ni violència masclista, podríem tornar soles a casa sense por i tothom entendria que el feixisme és intolerable. Però la realitat és que cada any ens enfrontem a les mateixes lluites, i estan lluny de resoldre’s. Per això continuem apostant per aquest model, que ens permet fer festa sense deixar de reivindicar.
“Vivim en una societat on el ‘somni’ que ens van vendre és inabastable, però no hi volem renunciar”
Com us afecta, com a joves, aquesta sensació de precarietat i invisibilitat institucional que denuncia el lema d’enguany?
Potser som joves i encara hem d’aprendre, però ara és quan tenim més energia i temps per aportar a la societat. Haver de lluitar amb la institució per tirar endavant projectes com la FMA o veure que no s’escolten les nostres necessitats desgasta. Vivim en una societat on el “somni” que ens van vendre és inabastable: lloguers de 900 € fins i tot en pisos de protecció oficial, IBI més alt de Catalunya, pocs recursos per a equipaments comunitaris i retallades en cultura popular. També ens afecta la falta de transport públic digne a la Conca d’Òdena, que complica estudiar i treballar. Però no hi volem renunciar: es pensen que som inútils, però de tontos no en tenim un pèl i no permetrem que ens passin per sobre.
Què significa per a vosaltres La Coll@nada en l'àmbit vivencial?
És una entitat nascuda de diferents colles, grups d’amics i entitats que es reunien per organitzar la FMA, tot i que ara és més homogènia. Ens permet teixir xarxa, donar-nos suport, conèixer realitats diverses i ser més fortes davant les necessitats. La feina és 100% voluntària i sense ànim de lucre: cadascú hi aporta el que sap fer, des de muntar un escenari fins a dissenyar un cartell o dinamitzar una activitat. Aquesta suma de mans i idees crea una comunitat afí que fa la sensació d’una Igualada viva, on el jovent se sap protagonista.
“A la Festa Major Alternativa no som adults amb camisa i corbata decidint què agrada als joves”
Hi ha nous formats d’oci més segurs, feministes i comunitaris. És aquest el camí?
Sens dubte. És una línia per la qual s’ha treballat des de fa anys i que ara comença a donar fruits. Però cal mantenir-la i millorar-la. Des del 2003, La Coll@nada es guia per eixos clars: antifeixisme, feminisme i lluites socials. Som una entitat polititzada que busca la millor manera d’adaptar cada activitat a aquests valors, ja sigui en un concert, un joc o una assemblea.
Què li diríeu a una persona jove que mai ha vingut a cap acte de La Coll@nada?
Que la FMA és com anar de vacances amb els teus amics: en igualtat, en un espai segur, decidint què fer i amb el més important garantit: passar-ho bé. Hi trobarà activitats esbojarrades, festa grossa i, sobretot, una comunitat on la seva veu compta. En canvi, el programa institucional és més com viatjar amb la família: no pagues, però hauràs de fer coses que potser no t’agraden i no hi tindràs gaire a dir. Aquí no som adults amb camisa i corbata decidint què agrada al jovent; som les mateixes joves fent-ho realitat. Enguany tenim de tot: la recuperada Baixada d’Andròmines, concerts de Fetus i Kimsy, mercat d’intercanvi, sopars populars, la Tria de les Espurnes o la mítica pujada de cadires del Clein. Baixa al carrer, viu-ho i fes-te teva la festa!
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell