Patrimoni festiu
La Guita d’Igualada torna als carrers d'Igualada renovada i més lleugera
La figura festiva, construïda el 2003, ha estat restaurada per recuperar-ne l’agilitat i l’esperit juganer després de deu anys sense sortir
Després d’una dècada d’absència, la Guita d’Igualada tornarà a córrer, ballar i encendre el carrer durant la Festa Major. La figura, creada l’any 2003 per un grup de joves de la ciutat i amb el cap obra de l’artista igualadina M. Àngels Martín, és un element d’imatgeria popular que combina trets de drac i bèstia fantàstica, amb un caràcter més festiu i burlesc que la distingeix d’altres peces del bestiari català.
Inspirada en les guites i mulasses presents en festes tradicionals arreu de Catalunya —com la Guita Grossa i la Guita Xica de la Patum de Berga—, la versió igualadina va tenir un paper destacat en cercaviles i actes com el Cercanit i l’Anada al Rec, guiant el jovent cap a la zona de concerts. Amb el pas dels anys, l’estructura es va malmetre i la figura va quedar en desús; el 2011, el grup de diables Mal Llamp en va assumir la gestió amb l’objectiu de garantir-ne la preservació.
Ara, després d’un procés de restauració integral impulsat per l’Ajuntament amb la col·laboració de Mal Llamp, la Guita torna renovada per dins i per fora. “El problema principal era el pes”, explica Dani Lladó, membre de Mal Llamp. “L’estructura original era de ferro i arribava als 70 quilos, cosa que en feia molt difícil el transport". Ara, en aquesta restauració, s'ha substituït el ferro per alumini, arribant als 35 quilos. "Això la fa molt més manejable i ens dona més flexibilitat per ballar, interactuar amb la gent i portar el foc”, afegeix Lladó.
La intervenció ha inclòs també la renovació completa de la roba —abans de sac vell i deteriorat—, ara feta amb sacs nous, i la repintada de la figura amb els tons verds i ocres originals. El resultat és una Guita fidel al seu aspecte històric, però més lleugera i preparada per recuperar l’energia que la caracteritzava.
Quan i on veure la Guita
La Guita, que ja va fer la seva primera aparició aquest dimarts 19 d’agost, amb l’arribada de la cercavila d’imatgeria i la seva presentació oficial a la plaça de l’Ajuntament, està disposada a fer córrer petits i grans i a demostrar que la seva empremta festiva segueix ben viva. La bèstia continuarà sent protagonista de la Festa Major en la seva participació en la cercavila tradicional de dissabte 23 d’agost (18 h) i a la cercavila menuda de dilluns 25 d’agost (18 h).
