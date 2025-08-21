Igualada esclata en Festa Major amb la imatgeria i el batec de Sant Bartomeu
Més de 130 actes gratuïts ompliran la ciutat amb cultura, música i tradició fins al dilluns 25, i enguany incorpora novetats com el retorn de la Guita i un servei d'autobusos gratuïts fins a les sis del matí
Igualada
La imatgeria ja ha sortit al carrer, els primers coets han ressonat i el penó de la ciutat oneja de nou. Igualada ja és en Festa Major. Des de dilluns, amb el pregó de Txabi Franquesa i el lliurament del penó a l'Igualada Hoquei Club —enguany en ple 75è aniversari—, la capital de l'Anoia ha encès el motor de la setmana més intensa del calendari. Fins al dilluns 25 d'agost, més de 130 actes gratuïts ompliran places, carrers i equipaments amb tradició, patrimoni, cultura popular, foc, visites guiades i espectacles de tota mena.
El cartell d'enguany, obra de l'il·lustrador Xavier Mula, ja ho anticipa: un Sant Bartomeu rialler i encuriosit que es mira la ciutat des de dalt, com convidant-la a participar de cada detall d'una festa que creix i es transforma. «Aquest any volíem fer créixer la Festa Major pensant en tothom», explica la regidora de Cultura i Festes, Carme Riera, que destaca la tasca conjunta amb entitats i veïns en la configuració del programa. Entre les novetats, hi ha la participació per primera vegada del Consell dels Infants, la recuperació de la figura de la Guita —que no sortia des del 2015— i el servei d'autobusos gratuïts fins a les sis del matí per facilitar una mobilitat segura durant les nits de festa.
The Tyets, Quimi Portet i Ebri Knight lideren el cartell dels concerts
La música de la Festa Major ja ressona pels carrers d'Igualada des de dilluns, amb una programació que portarà més de quaranta actuacions fins dilluns 25 d'agost. El cartell combina caps de cartell destacats amb bandes emergents i artistes locals, repartits entre el Parc Central, Cal Font, la plaça Pius XII, la plaça de la Creu i el Teatre Municipal Ateneu.
El divendres 22, el Rock City'25 farà vibrar el Parc Central amb grups com Viva Belgrado, The Quireboys, La Perra Blanco i The Wizards, mentre que el dissabte 23 el protagonisme serà per The Tyets, que presentaran el seu pop urbà i ritmes mediterranis. Diumenge 24, Quimi Portet compartirà escenari amb Blackstar al Rrrrec Festival, i la nit també portarà Ebri Knight i l'Orquestra Internacional Maravella, referent per als amants dels clàssics.
La gran novetat d'enguany és l'horari ampliat del Flaixbac Va Parir Tour, que començarà diumenge a la matinada i s'allargarà fins a les sis del matí, dues hores més que l'any passat.
També hi haurà propostes variades com els concerts de swing, tributs i grups de versions, a més d'un doble pas de DJ's a Cal Font i Pius XII en diverses nits. El programa musical es clourà dilluns 25 amb les havaneres dels Pescadors de l'Escala i la ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa.
Entre aquests dos extrems, la Festa Major ofereix un recorregut sonor que anirà del pop al rock, passant per l'indie, la música urbana o la cançó d'autor, convertint Igualada en un gran escenari a l'aire lliure.
La festa ha arrencat amb una barreja d'actes institucionals i propostes populars. Lliurament del penó, presentació de l'estampa de Sant Bartomeu —signada per Xavier Mula— i pregó amb l'humor irreverent de Franquesa han obert unes jornades que s'han completat amb les primeres exposicions, activitats familiars i la tradicional arribada de l'aigua de Sant Magí. Paral·lelament, ja han començat les visites guiades sobre la Guerra Civil i els camps nazis, que enguany tenen una càrrega especial coincidint amb els 80 anys de l'alliberament de Mauthausen. Les Cotxeres dels Moixiganguers també s'han obert al públic amb assajos especials, preludi del que serà un dels moments culminants de la Festa: la diada castellera de diumenge.
Cultura popular i inclusió
El gruix de la programació que arriba a partir d'aquest dijous desplega tot el potencial de la festa. Gegants, dracs i capgrossos desfilaran pels carrers, acompanyats de tabals i gralles, en cercaviles i processons que culminaran amb la Tronada, el trasllat de Sant Bartomeu i el Toc de Tabal. La ciutat viurà també correfocs petits i grans, balls parlats dels Diables i del Ball de Sant Miquel i representacions que mantenen viu el llegat ritual d'Igualada.
La Festa Major d'enguany reforça els espais inclusius. Els Trams Tranquils —zones amb menys estímuls sonors i visuals— es consoliden a la Cercavila Tradicional, la Processó i la Cercavila Menuda, facilitant que persones amb hipersensibilitat o mobilitat reduïda també puguin viure plenament la celebració. A més, el Centre Cívic Nord s'incorpora com a nou escenari, amb contes i tallers per a famílies, i tornen les propostes de cinema a la fresca, com la projecció de Del revés 2 al Parc Central.
El gran dia de Sant Bartomeu
El diumenge 24 d'agost serà, com cada any, el cor de la celebració. La Diana Matinera despertarà la ciutat amb música i pólvora, i la Basílica de Santa Maria acollirà l'Ofici solemne presidit per Mn. Eduard Flores, amb el tradicional ball de l'Àliga i els goigs de Sant Bartomeu.
Tot seguit, la plaça de l'Ajuntament serà escenari de la diada castellera, amb els Moixiganguers d'Igualada, els Xiquets de Reus i la Colla Joves Xiquets de Valls, una cita que promet emoció i rivalitat de primer nivell. A la tarda, cercaviles, processons i espectacles simultanis multiplicaran els punts d'interès i tornaran a omplir els carrers de festa.
El comiat
La Festa Major d'Igualada baixarà el teló el dilluns 25 d'agost a la nit amb quatre actes emblemàtics: les havaneres al parc de l'Estació Vella, el piromusical a les Comes, el retorn de la imatge de Sant Bartomeu al Roser i la mítica pujada de cadires del Clein.
El primer dels actes destacats serà la cantada d'havaneres amb els Pescadors de l'Escala, el grup més antic de Catalunya, que celebra seixanta anys de trajectòria i ha estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi. L'actuació tindrà lloc a l'amfiteatre del parc de l'Estació Vella i comptarà amb rom cremat en col·laboració amb l'associació veïnal de la Font-Vella.
A la mateixa hora, el seguici festiu iniciarà l'última sortida per acompanyar el retorn de la imatge de Sant Bartomeu a l'església del Roser, amb la participació de tots els balls tradicionals i figures de la ciutat.
El vespre continuarà amb la ballada de sardanes al carrer Nou de Cal Font i culminarà amb un dels moments més esperats: el piromusical de cloenda «Fem ballar les estrelles», creat especialment per Pirotècnia Estalella i que farà vibrar el camp de futbol de les Comes amb música i focs.
La darrera escena, carregada de simbolisme i humor, arribarà a la mitjanit amb el Tonet i la Conxita i tota la imatgeria infantil, que tornaran al Museu de la Pell abans de la tradicional pujada de cadires del Clein, organitzada per La Coll@nada, que cada any tanca la festa amb complicitat i ganes de tornar-hi.
Els petits despertaran la ciutat amb gralles i tindran la seva festa
El so de les gralles i els timbals del Toc de Matinada donarà el tret de sortida a la jornada festiva, despertant Igualada ben d'hora i posant en marxa una Festa Major que enguany dedica una atenció especial als més petits. Per primera vegada, els infants no només seran espectadors, sinó que gaudiran d'una programació feta a mida amb activitats que ells mateixos han ajudat a triar a través del Consell dels Infants.
Hi haurà cercaviles infantils, tallers de cultura popular per aprendre i participar activament, i propostes refrescants amb jocs d'aigua per combatre la calor. L'oferta també inclou espectacles de circ amb humor, malabars i acrobàcies, zones de jocs gegants de fusta i una petita fira de jocs tradicionals. La música en directe tindrà com a punt destacat Lali BeGood, que farà ballar petits i grans el diumenge 24 a la pista de l'Ateneu.
La programació es completa amb un espectacle de màgia i una sessió de cinema infantil a l'aire lliure, creant un vespre especial per compartir en família.
