Món casteller
Josep Castellano, nou cap de colla dels Moixiganguers d'Igualada: «Hem fet assajos molt potents per anar a màxims a la Festa Major»
Debutarà diumenge a la diada de Sant Bartomeu, amb uns assajos intensos i la colla abocada a màxims
Els Moixiganguers d’Igualada viuran aquest diumenge una diada especial de Festa Major, amb un doble repte a plaça: portar castells de màxims i veure com Josep Castellano s’estrena com a cap de colla. «Diumenge estrenar-se com a cap de colla és un repte molt gran, és un repte majúscul, però que agafem amb molta força tant jo com tot l’equip», assegura Castellano, que recorda que no només ell sinó «tota la tècnica és bastant nova» i s’estrena alhora.
El calendari juga a contrarellotge: només han tingut dues setmanes per preparar-se. «Hem fet assajos molt potents, amb molt ritme, per tornar a agafar el to i anar a màxims a la Festa Major», explica el cap de colla. Aquesta setmana, els morats han encadenat tres dies seguits d’assaig, de dimarts a dijous —avui a les 21 h serà l’últim abans de plaça—, per polir detalls i afrontar amb garanties la diada de Sant Bartomeu. La resposta ha estat excel·lent: «Els assajos estan anant molt bé i la gent està responent amb moltes ganes», celebra Castellano, que veu en aquesta empenta «un èxit i una injecció de confiança» de cara a diumenge.
Tot i que els assajos dels Moixiganguers són oberts a la ciutat durant tot l’any, el fet que apareguin dins la programació oficial de la Festa Major multiplica l’afluència. «Aquests dies tenim unes 200 persones a l’assaig, un número molt bo, amb gent molt motivada», apunta el nou cap de colla. Castellano admet que la intensitat d’aquests dies també es deixa notar: molts castellers participen alhora en altres entitats i activitats de Festa Major, cosa que provoca una certa acumulació de cansament.
Sobre els objectius, Castellano té clar que el gran repte de la Festa Major és aconseguir posar tota la colla a punt en només dues setmanes i portar castells de màxims en funció de les sensacions: «Sigui un 5 de 8, una torre de 8 amb folre o un 3 o 4 de 9, l’important és que tota la colla estigui amb el ritme i preparada».
De cara a la temporada, el nou cap de colla no s’amaga: mantenir el nivell de l’any passat, amb castells com el 3 de 9, el 4 de 9, el 5 de 8 o el 4 de 8 amb l’agulla, és el gran objectiu.
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu