Arts escèniques
Príncep Totilau arriba al Helsinki Festival amb un espectacle de dansa per a infants
La companyia anoienca actuarà el 26 d’agost a la capital finlandesa amb Rrrrrr. Història d’una eruga, després d’haver girat per Corea i Hong Kong
L’obra, creada des de Sant Martí de Tous i estrenada a Igualada, és una proposta delicada amb titelles, dansa contemporània i música de Chopin pensada per als més petits
La companyia teatral Príncep Totilau, amb arrels a Sant Martí de Tous, serà una de les protagonistes del reconegut Helsinki Festival, a Finlàndia, amb dues funcions del seu espectacle Rrrrrr. Història d’una eruga. Les representacions tindran lloc el 26 d’agost, en el marc d’un dels festivals d’arts escèniques més rellevants del nord d’Europa, i suposen la primera incursió del grup en territori finlandès, després d’haver actuat en escenaris internacionals com Hong Kong i diverses ciutats de Corea del Sud.
La proposta que hi porten, adreçada a infants de 0 a 5 anys, combina dansa contemporània, titelles i una cuidada escenografia amb música de Frédéric Chopin interpretada en directe. A l’escenari, hi actuen la ballarina Beatriz Macías i el pianista Francesc Mora, sota la direcció escènica i dramatúrgia de Marc Hervàs, amb producció de Clara Dalmau. L’espectacle explica, a través de la dansa i la música, el procés de metamorfosi d’una eruga fins a convertir-se en papallona, des d’un llenguatge visual i poètic pensat per connectar amb la sensibilitat de la primera infància.
Del Teatre de l’Aurora al Helsinki Festival
Rrrrrr. Història d’una eruga es va estrenar el desembre de 2023 al Teatre de l’Aurora d’Igualada, i posteriorment es va programar a La Mostra d’Igualada. En paral·lel, la companyia va enregistrar una gravació que va enviar a diversos programadors internacionals. “Poc després, ens va escriure la nova directora artística del Helsinki Festival, i ens va dir que li semblava una proposta meravellosa”, explica Clara Dalmau. La sorpresa va ser encara més gran quan la mateixa directora es va presentar per sorpresa a una funció al SAT de Barcelona. “Afortunadament, en directe encara li va agradar més”, recorda.
Per a la companyia, entrar a la programació d’un festival d’aquest nivell representa un reconeixement valuós: “Teníem l’esperança que l’espectacle pogués encaixar en algun dels grans festivals d’Europa, com ja ens havia passat anteriorment amb Monsieur Croche. Tot i això, quan passa sempre és una gran alegria, perquè, al cap i a la fi, som una petita companyia independent, que competeix amb grans produccions de teatres públics i privats d’arreu del món.”
Una eruga amb públic propi
L’espectacle, pensat per a infants de 0 a 5 anys, explica amb dansa i música el viatge vital d’una eruga fins a convertir-se en papallona. S’hi combinen diversos llenguatges escènics —com els titelles, la dansa i una escenografia de gran bellesa plàstica— amb la música de Chopin interpretada en directe.
“La història és molt simple, però amb un gran component simbòlic”, explica la productora Clara Dalmau. “Tracta temes universals com la mort i el renaixement, i ho fa amb una escenificació molt minimalista, que connecta amb la sensibilitat dels països nòrdics.”
Tot plegat va néixer molt a prop de casa. Dalmau i Hervàs expliquen que el seu fill petit tenia tres anys quan van començar a assajar l’espectacle, i que molta de la feina de creació es va fer pensant en ell i els seus companys. “Un dia vam fer venir tota la seva classe, de l’escola Cérvola Blanca de Tous, per comprovar que el que havíem estat treballant funcionava i els atrapava”, recorden. Per a ells, el públic infantil no és mai un públic menor. “Quan treballes pels infants, és com intentar fer un regal on poses tots els teus coneixements i cultura per fer-los viure una experiència que els faci créixer i gaudir.”
El repertori musical, interpretat en directe per Francesc Mora, va ser escollit amb molta cura, pensant en el públic més menut. Però la tria de Chopin no els va fer por. “És una música que a nosaltres ja ens agradava quan érem petits. Anteriorment, ja havíem fet espectacles amb músiques de Mompou, Debussy, Stravinsky… I sempre els havia atrapat.”
Una trajectòria arrelada i internacional
Amb més de 25 anys de trajectòria, Clara Dalmau i Marc Hervàs han impulsat una quinzena d’espectacles des de la productora escènica Ca l’Ubú, SL, amb seu a Sant Martí de Tous. Ho han fet amb un equip estable d’artistes de diverses disciplines i una clara vocació per la creació contemporània de teatre i dansa per a tots els públics.
Entre els seus muntatges més coneguts hi ha Sis Joans, Escenes d’infants, Monsieur Croche i Mozartland, però també han col·laborat amb institucions com el Teatre Nacional de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu, L’Auditori de Barcelona o la Fundació “La Caixa”, amb concerts escenificats com Un te a la menta, Wimoweh o Els colors del metall.
El seu projecte artístic es basa en la investigació formal a través dels llenguatges escènics, amb l’objectiu de trobar nous camins d’interpretació de la realitat. S’adrecen a un públic familiar exigent: “Famílies que no es volen perdre res i que volen créixer amb el millor de les dues cultures: les humanitats i les ciències”, expliquen.
Aquesta darrera temporada han presentat una obra sobre l’abat Oliba i les assemblees de Pau i Treva, i un espectacle de petit format sobre una rondalla mallorquina recollida per Antoni Maria Alcover, La flor romanial. “De vegades pensem que potser hauríem de fer coses més comercials, més fàcils de col·locar al mercat, però tenim clar que si ens dediquem a això és per fer el que ens agrada i el que creiem que és necessari als nostres dies.”
L’actuació al Helsinki Festival és, per tant, molt més que una gira internacional: és una validació del camí recorregut, fet de coherència artística i compromís amb la qualitat. Una manera de reafirmar-se en la llibertat creativa. I una prova més que, des d’un petit poble de l’Anoia, també es pot emocionar el món amb poesia, dansa i música.
Després del pas pel festival finlandès, Rrrrrr. Història d’una eruga tornarà a Catalunya: Príncep Totilau farà temporada al CaixaForum Barcelona del 27 al 31 de desembre, apropant de nou aquesta proposta internacional als més petits de casa.
