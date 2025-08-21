Patrimoni festiu
El seguici tradicional reivindica el seu lloc a la Festa Major
La FESTHI desplega els actes de Sant Bartomeu entre divendres i dilluns, amb novetats com el retorn dels Gegants del Poble Sec
El seguici tradicional torna a ser protagonista enguany de la Festa Major d’Igualada amb un programa ampli de cites que tindran lloc en els dies previs i durant la diada de Sant Bartomeu. La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada (FESTHI), que integra la major part de les colles històriques, reivindica el seu paper dins la festa i denuncia “traves institucionals” que dificulten el desenvolupament d’alguns actes.
«Des de la FESTHI entenem la Diada de Sant Bartomeu amb una mirada integral. Tots els actes —tant els previs com els de la Festa Major— són rellevants i imprescindibles per construir un relat compartit», subratlla el president de l'entitat, Miquel Grifé. D’entre els moments amb més força, destaca la Tronada i el Trasllat del Sant, la Passacalle, «una mostra catàrtica dels balls del seguici», i la processó del dia 24, «que ha passat de ser un acte petit a esdevenir una peça vertebradora de la festa».
La vigília de Sant Bartomeu, dissabte 23 d’agost, començarà amb l’entrega del foc a ¾ de 12 a la Basílica de Santa Maria. L’arcàngel Sant Miquel, encapçalant els diables, recollirà el foc sagrat que els Trabucaires d’Igualada custodiaran per donar pas a la tronada, que enguany s’encendrà a les 12 a la rambla del General Vives. Tot seguit, Trasllat del Sant de l’Església del Roser a Santa Maria, amb la interpretació per primer cop dels Goigs de Sant Bartomeu. A 2/4 de 8 hi haurà les Vespres, i després el Tabal de la Patera conduirà fins a la plaça de l’Ajuntament per als versots del Ball de Sant Miquel i els Diables. La Passacalle començarà a les 10 de la nit, amb homenatges a l’alcalde i la corporació municipal, els Portants d’Honor del Sant, l’Ateneu Igualadí i dues entitats més a confirmar, donant pas al concert i ball de gralles de la Coll@nada al Territori Festiu.
L’endemà, dia de Sant Bartomeu, la Diana arrencarà a les 8 del matí pels carrers, seguida de la cercavila d’anada a ofici i l’Ofici Solemne, que aquest any s’ha fusionat amb la missa cantada. La sortida d’ofici donarà pas a la diada castellera a ¼ d’1. A la tarda, després de les segones vespres, la Processó de Sant Bartomeu sortirà a 2/4 de 8, amb modificació de recorregut per la coincidència amb un concert municipal. “Hem hagut de reformular-la per preservar-ne el caràcter solemne i el valor cultural”, explica Grifé, que celebra també “el retorn dels Gegants del barri del Poble Sec per primer cop des del 2013”.
El dilluns 25, dia de Sant Faust, a les 7 de la tarda tindran lloc les actuacions de lluïment i balls parlats a la plaça Pius XII, seguides del Retorn del Sant a l’Església del Roser, cloenda de les sortides del 2025. Tots aquests actes configuren l’eix patrimonial de la Festa Major i són, segons la FESTHI, la base que dona sentit al conjunt de la celebració.
Un seguici tradicional amb obstacles
Tot plegat arriba en un moment de tensió amb el consistori. La FESTHI ha denunciat "la manca de coordinació" en la planificació municipal, que enguany ha obligat a modificar el recorregut de la processó per coincidir amb un concert organitzat per l’Ajuntament. «Aquesta situació es repeteix any rere any i vulnera els criteris patrimonials que defineixen la festa», alerta Grifé.
El conflicte ha traspassat fronteres locals: un manifest amb més de 350 adhesions, entre elles noms com Bienve Moya, Montserrat Garrich, Albert Rumbo o Amadeu Carbó, reclama preservar el caràcter tradicional de la Festa Major i blindar el paper central de la diada de Sant Bartomeu. El text demana explícitament que el seguici i la processó mantinguin el seu recorregut i horari històrics, que es garanteixi una coordinació prèvia amb l’Ajuntament per evitar solapaments amb altres actes, i que es respecti «la funció patrimonial i cívica» que ha tingut aquesta celebració al llarg dels segles. També alerta que la reiteració de canvis i imprevistos «posa en risc la transmissió d’aquest llegat immaterial» a les generacions futures.
Malgrat les dificultats, l’entitat manté viu el seguici gràcies a la implicació de les colles i a una feina constant que també inclou recerca històrica «perquè tot tingui una base rigorosa i consolidada». Grifé celebra que «aquest 2025 hem comptat amb més suport ciutadà i un manifest amb més de 350 adhesions», també d’experts d’arreu de Catalunya, «un reconeixement extern que confirma que el model d’Igualada pot esdevenir una referència del patrimoni immaterial català».
Amb tot, la federació ha posat en marxa la campanya «Per una FESTHI de100», amb l’objectiu de superar el centenar de socis i seguir garantint la sostenibilitat dels actes. També convida la ciutadania a sumar-s’hi com a voluntària, ja sigui engalanant carrers o fotografiant els actes.
