Del somni d'uns joves sobre patins a l'elit mundial

L'Igualada HC celebra 75 anys recordant la dècada prodigiosa en què va conquerir Europa

El primer equip del club, la temporada 1952-53

El primer equip del club, la temporada 1952-53 / Fons ACAN/Josep M. Vives

Miti Vendrell

Igualada

Hi ha històries que comencen amb una pilota, un carrer i un grapat de somnis. El 1950, set joves igualadins —Hermini Pla, Joan Segura, Ricard Calsada, Salvador Palmés, Joan Morist, Francisco Mas i Veremon Bertran— van decidir donar forma a aquella passió que els unia: l'hoquei patins. Sense imaginar-ho, aquell gest seria l'inici d'una llegenda. El que en aquell moment era només una aventura d'amics, amb entrenaments improvisats i material modest, es convertiria amb el temps en un dels noms més respectats de l'hoquei europeu.

En setanta-cinc anys, l'Igualada Hoquei Club ha conegut la glòria i la duresa, les nits de llums enceses i els dies de silenci pesat. Ha viscut pavellons plens a vessar i moments en què el futur semblava incert. Als anys setanta, i de nou fa quinze anys, la supervivència va penjar d'un fil per problemes econòmics. Però sempre hi va haver mans per empènyer, veus per animar i cors per creure. "Caminem sempre endavant" no és només un lema: és un estil de vida i una manera de resistir davant qualsevol tempesta.

El 'dream team' igualadí, artífex de la dècada prodigiosa

El 'dream team' igualadí, artífex de la dècada prodigiosa / Fons IHC

El mèrit també es troba en la constància: des de la temporada 1983-84, quan l'ascens a Cambrils va obrir una nova era, el club ha jugat sempre a la màxima categoria estatal. Són 42 temporades ininterrompudes entre l'elit, amb presència europea en 37 de les últimes 38. I al darrere, un planter que ha fet créixer jugadors que han triomfat arreu i que són el millor exemple de l'ADN arlequinat.

La dècada prodigiosa

Els noranta van ser anys d'or: sis Copes d'Europa consecutives en set temporades, cinc Lligues Espanyoles, cinc Supercopes d'Europa, dues Copes del Rei, una Supercopa d'Espanya i quatre Lligues Catalanes. L'hoquei mundial mirava cap a Igualada, i Les Comes es convertia en un escenari temut i admirat a parts iguals.

Santi Carda, un dels jugadors estrella de la dècada prodigiosa

Santi Carda, un dels jugadors estrella de la dècada prodigiosa / Fons Santi Carda

El quart de segle següent va portar lluita, constància i, finalment, un nou somriure de campions: la WSE Cup, l'antiga Copa de la CERS, aconseguida la temporada passada i repetida enguany. Un doblet europeu que retorna al club aquella sensació que el seu lloc és a dalt.

Però el veritable tresor és la base: 230 nens i nenes repartits en equips mixtos i femenins, 65 patinadores artístiques i un rècord històric de 35 equips competint la pròxima temporada, sis dels quals sèniors. La massa social també ha crescut com feia anys que no passava: de menys de 200 socis fa tres temporades als 400 actuals.

El present es vesteix d'il·lusió. El primer equip afronta una campanya amb rivals de pes i cites europees, però el missatge és clar: l'OK Lliga és la columna vertebral i l'escenari per seguir escrivint història. Aquest 75è aniversari serà més que una celebració. Serà un homenatge a cada entrenament en fred, a cada gol impossible, a cada infant que estrena patins. Un record a aquells set joves del 1950 i una promesa de futur a la ciutat: mentre hi hagi pista, hi haurà Igualada Hoquei Club. I seguirà patinant, sempre endavant.

