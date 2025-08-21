Del somni d'uns joves sobre patins a l'elit mundial
L'Igualada HC celebra 75 anys recordant la dècada prodigiosa en què va conquerir Europa
Hi ha històries que comencen amb una pilota, un carrer i un grapat de somnis. El 1950, set joves igualadins —Hermini Pla, Joan Segura, Ricard Calsada, Salvador Palmés, Joan Morist, Francisco Mas i Veremon Bertran— van decidir donar forma a aquella passió que els unia: l'hoquei patins. Sense imaginar-ho, aquell gest seria l'inici d'una llegenda. El que en aquell moment era només una aventura d'amics, amb entrenaments improvisats i material modest, es convertiria amb el temps en un dels noms més respectats de l'hoquei europeu.
En setanta-cinc anys, l'Igualada Hoquei Club ha conegut la glòria i la duresa, les nits de llums enceses i els dies de silenci pesat. Ha viscut pavellons plens a vessar i moments en què el futur semblava incert. Als anys setanta, i de nou fa quinze anys, la supervivència va penjar d'un fil per problemes econòmics. Però sempre hi va haver mans per empènyer, veus per animar i cors per creure. "Caminem sempre endavant" no és només un lema: és un estil de vida i una manera de resistir davant qualsevol tempesta.
El mèrit també es troba en la constància: des de la temporada 1983-84, quan l'ascens a Cambrils va obrir una nova era, el club ha jugat sempre a la màxima categoria estatal. Són 42 temporades ininterrompudes entre l'elit, amb presència europea en 37 de les últimes 38. I al darrere, un planter que ha fet créixer jugadors que han triomfat arreu i que són el millor exemple de l'ADN arlequinat.
La dècada prodigiosa
Els noranta van ser anys d'or: sis Copes d'Europa consecutives en set temporades, cinc Lligues Espanyoles, cinc Supercopes d'Europa, dues Copes del Rei, una Supercopa d'Espanya i quatre Lligues Catalanes. L'hoquei mundial mirava cap a Igualada, i Les Comes es convertia en un escenari temut i admirat a parts iguals.
El quart de segle següent va portar lluita, constància i, finalment, un nou somriure de campions: la WSE Cup, l'antiga Copa de la CERS, aconseguida la temporada passada i repetida enguany. Un doblet europeu que retorna al club aquella sensació que el seu lloc és a dalt.
Però el veritable tresor és la base: 230 nens i nenes repartits en equips mixtos i femenins, 65 patinadores artístiques i un rècord històric de 35 equips competint la pròxima temporada, sis dels quals sèniors. La massa social també ha crescut com feia anys que no passava: de menys de 200 socis fa tres temporades als 400 actuals.
El present es vesteix d'il·lusió. El primer equip afronta una campanya amb rivals de pes i cites europees, però el missatge és clar: l'OK Lliga és la columna vertebral i l'escenari per seguir escrivint història. Aquest 75è aniversari serà més que una celebració. Serà un homenatge a cada entrenament en fred, a cada gol impossible, a cada infant que estrena patins. Un record a aquells set joves del 1950 i una promesa de futur a la ciutat: mentre hi hagi pista, hi haurà Igualada Hoquei Club. I seguirà patinant, sempre endavant.
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell