Festa Major
Si la gent gran d'Igualada no pot anar de festa, la festa va a les residències
Gegants, dracs i músics visiten els centres de la ciutat en un dels actes més tendres de la festa, que demà al matí es repetirà a la Llar del Sant Crist i al Pare Vilaseca
Són les quatre i quart de la tarda i a les sales del Centre de Dia Montserrat, de la Residència Igualada i de la Residència Colisée s’hi respira una expectació diferent. Els avis i àvies, asseguts i amb la mirada atenta, esperen la visita que des de fa anys s’ha convertit en un dels moments més especials de la Festa Major. De sobte, els passadissos s’omplen de música i color: arriben el Drac Bufarot i el drac Xerric, el Tonet i la Conxita amb els seus fills Pia i Tomeu, el Bisbalet, la Cinta, els capgrossos Carme i Caterina i altres gegants.
Els somriures i aplaudiments esclaten de seguida. Alguns residents s’emocionen quan les figures s’acosten, d’altres piquen de mans seguint el ritme de la música. Per uns instants, la Festa Major ha entrat dins les residències, convertint-les en escenaris improvisats de celebració.
La regidora de Cultura i Festes, Carme Riera, subratlla que és “un acte molt tendre, molt emotiu i molt bonic, perquè portem alegria, joventut i festa major a persones que moltes vegades no poden sortir del centre ni viure plenament la celebració”. Alhora, en destaca els valors: “És un gest altruista, que transmet respecte i compromís a la canalla de les colles”.
Aquest divendres hi han pres part l’Associació Cultural Dessota, els Petits Diables i la Colla Gegantera del Bisbalet, que han trobat temps per compartir amb la gent gran després d’hores de festa. “És un d’aquells actes en què tothom hi guanya, tothom hi suma”, hi afegeix Riera.
I encara hi haurà una nova oportunitat per viure-ho. Demà dissabte, 23 d’agost, a les 9.45 h, la comitiva festiva visitarà la Llar del Sant Crist i la Residència Pare Vilaseca, amb els Petits Diables i Pixapólvores, els Diables d’Igualada amb la Víbria, els Petits Gegants, els gegantons Pia i Tomeu i els Nanos, els grallers del Mal Llamp i els Gegants del barri de Xauxa.
Perquè la Festa Major d’Igualada és això també: acostar la festa a tothom, i recordar que els avis i àvies segueixen sent part imprescindible del cor de la ciutat.
