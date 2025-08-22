Salut
Igualada s’acomiada de l’Alzheimer Race després de 10 anys corrent per la memòria
La desena i última edició de la cursa solidària serà el 21 de setembre, com a punt culminant d’una dècada de visibilització, suport i compromís
Després de deu anys unint esport, solidaritat i consciència col·lectiva, Igualada viurà aquest setembre l’última edició de l’Alzheimer Race. La cita, prevista per al 21 de setembre, coincidint amb el Dia Mundial de l’Alzheimer, posarà punt final a una iniciativa que ha mobilitzat la ciutat i la comarca per donar visibilitat a les demències i fer pinya al voltant de les famílies afectades.
Menchu Vélez Arroyo, treballadora social, directora de l’Hospital de Dia Sant Jordi i secretària de l’AFADA, explica que han decidit tancar en un moment àlgid: "perquè creiem que tancar les activitats quan la gent encara té ganes de més és un bon moment i nosaltres creiem que la cursa gaudeix d’aquesta bona salut i és el moment per poder tancar".
La cursa, impulsada per l’Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) i per l’Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències de l’Anoia (AFADA), tanca etapa després d’una dècada d’èxit i compromís. “Volíem oferir també una sortida digna als voluntaris, col·laboradors i patrocinadors que ens han acompanyat any rere any i que han demostrat un compromís increïble”, afegeix Vélez.
Una dècada de visibilització
Des de la seva primera edició, l’Alzheimer Race s’ha convertit en una cita emblemàtica del calendari solidari d’Igualada, amb una gran capacitat de convocatòria i una funció sensibilitzadora molt potent. “Ha estat un esdeveniment capdavanter a la comarca, al voltant del Dia Mundial de l’Alzheimer”, diu Vélez, “i ha aconseguit donar tanta visibilitat que les samarretes es veuen tot l’any als parcs fluvials, a altres curses o quan els nens van a escola”.
Enguany, com a record especial, s’ha editat una dessuadora commemorativa, que es podrà adquirir juntament amb els dorsals i les samarretes. “Volíem que tothom que hi ha participat es pogués emportar una peça simbòlica d’aquesta darrera edició. Als cinc anys vam fer un paravent i també va tenir molt d’èxit”, recorda Vélez.
Des de 2016, els fons recaptats per la cursa —tant per inscripcions com per patrocinis— s’han destinat a serveis d’atenció directa i activitats comunitàries. “Els diners han servit per reduir llista d’espera en l’atenció a cuidadors i excuidadors, per oferir suport psicològic individual i grupal, i per impulsar obres de teatre, contes per infants i altres activitats culturals o esportives relacionades amb la sensibilització”, detalla Vélez.
Tot i que la cursa s’acaba, la tasca de l’AFADA seguirà. “La cursa s’atura, però l’AFADA no. Continuarem fent activitats per recaptar fons i per visibilitzar la malaltia. Si no es pot sostenir econòmicament, no és viable, i per això cal la implicació de tothom”, afirma.
També hi ha un component emocional profund. “Hi ha famílies que es troben per Nadal i per l’Alzheimer Race. Aquest dia ha servit per fer xarxa, per compartir i per visibilitzar. Tothom coneix algú amb Alzheimer”, diu Vélez. “És un dia important on tota Igualada i l’Anoia miren cap aquí”.
Una última cursa per sentir, pensar i actuar
La desena edició mantindrà el recorregut tradicional de 5 km amb sortida i arribada a la plaça de la Masuca. A les 9 del matí es farà un escalfament col·lectiu, i la cursa començarà a les 9.30 h. Uns minuts més tard s’iniciarà la caminada. El temps màxim per completar el recorregut serà de 90 minuts i es lliuraran premis per categories i hi haurà sorteig de regals. Els dorsals, samarretes i bosses es podran recollir a l’Hospital de Dia Sant Jordi el 17 i 18 de setembre a la tarda, i també el mateix dia de la cursa des de les 8.30 h.
Les inscripcions, a un preu de 12 euros, ja són obertes i es poden fer fins al 14 de setembre a través de les webs del CSSI i l’AFADA.
El missatge d’aquesta darrera edició està inspirat en la sinapsi neuronal. “Primer sentim, després pensem i finalment actuem. Això és el que ha fet l’Alzheimer Race durant aquests anys”, conclou Menchu Vélez. “Actuar plegats. I per això volem donar les gràcies a tothom: patrocinadors, voluntaris, participants i col·laboradors. Ens hi estarem eternament agraïts”.
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles