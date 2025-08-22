Òdena estrenarà aquest curs el nou edifici per a secundària i la renovació del pati infantil
Coincidint amb el 40è aniversari de l’Institut Escola Castell d’Òdena, el poble consolida un recorregut educatiu complet de 0 a 16 anys dins del municipi
Redacció
L'Institut Escola Castell d'Òdena iniciarà el curs escolar amb un nou edifici per als alumnes de secundària de 1.600 m2 i construït amb fusta laminada. És una de les millores que arriben coincidint amb el 40è aniversari d'aquest centre educatiu, tant pel que fa a infraestructures, com a metodologies i espais de suport. L'objectiu és continuar consolidant la xarxa educativa de l'ensenyament obligatori, de 0 a 16 anys, sense haver de sortir del municipi.
L'Institut Escola Castell d'Òdena acull alumnat des d'I3 fins a 4t d'ESO, i l'edifici que estrenarà per a la secundària ha estat construït per la Generalitat amb una inversió de 3,3 milions d'euros. Això permetrà poder disposar "d’aules més obertes i compartides, racons que afavoreixen l’autonomia i espais adaptats a les necessitats de cada etapa", explica la directora del centre, Pilar Gil, i hi afegeix que "és un projecte molt engrescador, perquè poder oferir continuïtat educativa en un sol centre ens permet fer un bon acompanyament i seguiment de l’alumnat.” Paral·lelament, fa poc que s'ha renovat el pati d'infantil gràcies a una demanda del consell escolar i l’alumnat, amb finançament municipal. Gil subratlla que "els espais exteriors han experimentat una gran millora. Ara són segurs, estimulants i oberts també els caps de setmana".
L'inici, a les llars d'infants
La primera etapa d'aquest recorregut educatiu complet al poble comença a les dues llars d’infants municipals. Són L’Avió de Paper (al Pla) i Els Vailets (al nucli), que ofereixen places d’I0 a I2 amb matrícula oberta durant tot el curs. Segons la tècnica d’Educació, Inés Garcia, “som l’únic municipi de la zona que manté matrícula oberta a les llars d’infants”. Actualment, disposen de prop de 70 places i acullen infants tant del municipi com de localitats veïnes. Garcia explica que la metodologia es basa en “l'educació en la vida quotidiana, manipulant i experimentant amb material natural". Entre les propostes destacades hi ha l’Espai Criança, una activitat quinzenal per a famílies amb nadons que, en paraules de Garcia, "és molt més que un taller, és un espai per fer xarxa, compartir i créixer com a família".
Per a l’alcalde i regidor d’Educació d'Òdena, Jaume Xaus, el projecte educatiu en aquest municipi "és un pilar fonamental per al sentiment de pertinença i cohesió”, en el sentit que "tenir un cicle complet de 0 a 16 anys dins d’un mateix complex educatiu reforça molt el sentiment de poble”. L'alcalde diu que, després de la construcció del nou edifici de secundària, "ara estem valorant noves actuacions, com refer el vestíbul o instal·lar un videoporter", avança.
Educació més enllà de l'escola
L’oferta educativa d’Òdena també inclou dos espais joves on es fa reforç, orientació i tallers, a més d’activitats a la biblioteca Atzavara i a l’Esplai de Joc. En col·laboració amb el Consell Comarcal, es treballa per prevenir l’abandonament escolar.
“L’educació no acaba a l’escola”, afirma Inés Garcia. Amb l’elaboració d’un pla estratègic d’Educació 360, el municipi vol detectar necessitats i reforçar tota l’oferta educativa dins i fora de l’escola.
