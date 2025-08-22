Un de cada quatre nadons nascuts a l’Anoia són fills de mare estrangera
La natalitat incrementa lleugerament el 2024 a l’Anoia mentre Catalunya recula
El Marroc lidera les nacionalitats i Igualada supera el 30% de mares estrangeres
Un de cada quatre nadons nascuts l’any passat a l’Anoia són fills de mare estrangera. En concret, 242 dels 894 naixements registrats el 2024 a la comarca van ser de nadons amb mare de nacionalitat no espanyola, cosa que representa un 27% del total, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquesta xifra situa l’Anoia en una zona intermèdia dins del mapa català pel que fa a la proporció de natalitat d’origen estranger, similar a comarques com el Solsonès o el Lluçanès.
A la capital de la comarca, Igualada —únic municipi de l’Anoia amb més de 20.000 habitants—. la proporció s’enfila fins al 31,6%. Dels 294 naixements registrats a la ciutat, 93 van ser de mare estrangera. Es tracta d’un percentatge inferior al de municipis com Salt, Vic o Manlleu, que superen el 50%, però superior al d’Olesa de Montserrat (22,3%) o Esparreguera (16,8%).
La natalitat a l’Anoia puja mentre Catalunya recula
La natalitat a l’Anoia ha crescut un 1,3% entre el 2023 i el 2024, amb 12 nadons més registrats, mentre que al conjunt de Catalunya la xifra de nascuts vius ha caigut un 0,8%. Aquesta tendència a l’alça s’ha vist també en altres comarques com el Berguedà (+16,5%), l’Urgell (+23,9%) o la Cerdanya (+4%).
A diferència d’aquestes, però, l’Anoia presenta una estabilitat sostinguda. L’increment és discret, però trenca amb la tendència negativa generalitzada i fa que la taxa bruta de natalitat se situï en 7,05‰, per sobre de la mitjana catalana, que el 2024 va caure fins als 6,7‰.
El Marroc encapçala els naixements de mares estrangeres
De les 242 mares estrangeres que van tenir fills a la comarca, gairebé la meitat són de nacionalitat marroquina: 121 nadons el 2024. Això situa el Marroc com la principal nacionalitat estrangera en els naixements a l’Anoia, seguit a distància per Colòmbia (18), Perú (10), Romania (10) i Veneçuela (6). En total, hi ha mares procedents de més de 25 països.
La presència de dones de l’Àfrica occidental (Mali, Gàmbia, Nigèria, Ghana, Senegal) i de l’Europa de l’Est és notable, juntament amb naixaments de mares de països asiàtics i centreamericans.
Aquestes dades reflecteixen la composició demogràfica d’una comarca que compta amb una població diversa: prop d’un de cada cinc habitants és nascut a l’estranger.
A Igualada, més de la meitat dels parts de mares estrangeres es concentren entre els 25 i els 39 anys, coincidint amb la franja d’edat més freqüent també entre les mares de nacionalitat espanyola. L’edat mitjana de les mares a Catalunya és de 30,8 anys per a les estrangeres i de 33,2 anys per a les catalanes.
El 2024, Igualada va registrar tres parts dobles i un triple, una dada poc habitual que eleva el nombre total de nadons per sobre dels parts registrats.
El repte demogràfic: més diversitat, menys fecunditat
El creixement suau de la natalitat a l’Anoia contrasta amb la situació global. L’any 2024, Catalunya va marcar mínims històrics en fecunditat, amb un índex conjuntural d’1,08 fills per dona, el més baix des de l’inici dels registres. És una dada molt lluny del relleu generacional (2,1 fills) i del màxim assolit el 2008 (1,53).
Tot i que les dones estrangeres tenen una fecunditat lleugerament superior (1,29 fills per dona) que les espanyoles (1,04), també experimenten una tendència a la baixa. El 35,5% dels nadons nascuts a Catalunya el 2024 són fills de mare estrangera.
En un moment en què la natalitat retrocedeix a tot Europa, el pes de la immigració en el mapa demogràfic esdevé fonamental. A l’Anoia, la diversitat d’orígens de les mares és un element clau per mantenir el ritme de naixements i el futur de la comarca, especialment en un context de baixa fecunditat generalitzada. El 2023, l’índex conjuntural de fecunditat de les dones estrangeres a l’Anoia era de 1,54 fills per dona, per sobre de la mitjana catalana.
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles