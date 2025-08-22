El riu Anoia, a prop de tenir un conveni de custòdia amb l’ACA
Les entitats Anoia pel Clima i Per la Conca treballen per la protecció fluvial a la zona
Redacció
Les entitats Anoia pel Clima i Per la Conca treballen per signar un «conveni de custòdia fluvial», amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a «imatge d'altres iniciatives del país que ja vetllen pel bon estat ecològic dels seus rius», expliquen. Aquest acord fixarà compromisos a llarg termini i obrirà la porta a finançament públic per a actuacions concretes sobre el territori. Amb el suport econòmic de la Fundació Pinnae, s'ha encarregat al CERM (Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis) l'elaboració d'un estudi tècnic rigorós, que ha de servir de base científica per al futur conveni de custòdia.
La custòdia fluvial implica el compromís dels signants a tenir cura del riu mitjançant el seguiment ecològic, l'organització d'activitats i la implicació dels diferents actors locals. L'entitat també manté converses amb els ajuntaments d'Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí per impulsar un projecte ambiciós de restauració del riu Anoia al seu pas per aquesta conurbació urbana, tot integrant-lo dins el marc de la custòdia fluvial.
Durant l'any, Anoia pel Clima ha organitzat dues activitats de sensibilització amb «gran èxit de participació»: la tercera edició de la Festa'l Riu 3.0 i el primer Bioblitz al riu Anoia, que van comptar amb el suport «d'un equip entusiasta de voluntaris». De cara als propers mesos, una de les propostes més destacades de l'entitat és la creació d'una Taula pel Riu: un espai de coordinació i diàleg entre ajuntaments, empreses i entitats per establir objectius comuns i sumar esforços en la renaturalització del riu. En aquest camí, l'entitat destaca les col·laboracions ja establertes amb l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, implicat activament en el Bioblitz i la Festa'l Riu, i amb l'Ajuntament d'Igualada, que ha anunciat la seva voluntat de prioritzar el riu i d'aportar-hi recursos.
El curs vinent s'iniciarà amb una reunió conjunta entre els alcaldes de Montbui, Igualada i Vilanova, amb l'objectiu «de fer un pas endavant cap a la recuperació del riu Anoia com a element vertebrador del territori». Des de l'entitat asseguren que «ens agrada pensar que som a l'inici d'un camí col·lectiu per revertir la degradació del riu».
Des de fa temps, Anoia pel Clima denuncia «problemàtiques greus com l'acumulació de residus a la llera, l'abocament d'aigües residuals i la pèrdua accelerada de biodiversitat». L'entitat responsabilitza d'aquests problemes a «deficiències estructurals en la xarxa de clavegueram d'Igualada, abocaments il·legals de substàncies contaminants i una reducció preocupant del cabal».
