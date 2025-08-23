Festa Major
Igualada tremola amb la tronada i Sant Bartomeu ja és a Santa Maria
La FESTHI encapçala la vigília del patró amb pólvora, seguici i tradició en el camí des del Roser fins a la basílica, preludi d’un cap de setmana ple d’actes
Igualada ja fa dies que respira Festa Major, però avui, dissabte, vigília de Sant Bartomeu, han arrencat els actes centrals de la diada. El matí ha començat amb l’arcàngel Sant Miquel i els seus diables recollint el foc a la basílica de Santa Maria i entregant-lo als Voladors, trabucaires d’Igualada, que n’han custodiat l’encesa fins a la rambla del General Vives. A les 12 h en punt, la tronada ha esclatat i ha ressonat arreu del centre de la ciutat, aixecant els aplaudiments i crits d’alegria del públic.
Tot seguit, la imatge del patró ha sortit de l’església del Roser en el tradicional Trasllat de Sant Bartomeu fins a la basílica de Santa Maria, on s’han cantat els Goigs. L’acte, organitzat per la FESTHI (Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada), ha comptat amb la imatgeria i les colles del seguici: el Tabal de la Patera, els Voladors, el Drac Antic, el Ball de Sant Miquel i els Diables, els Moixiganguers, els gegants Jordi i Montserrat del Poble Sec, els gegants de la Font-Vella, els gegants vells, l’Àliga, el Ball de Cercolets, el Ball de Pastorets i el Ball de Bastons.
Durant el trasllat s’ha viscut un moment especialment emotiu amb l’homenatge a Míriam Soler Monclús, membre del Ball de Pastorets des del 2011 i que va morir el passat mes d’octubre. L’entitat li ha volgut retre record amb una actuació abans d’entrar a la basílica de Santa Maria, mentre sonava la música i les campanes repicaven. El públic assistent s’ha quedat completament en silenci i, tot seguit, s’ha aixecat un llarg i sentit aplaudiment.
També hi han participat els portants d’honor, la corporació municipal i les autoritats, acompanyats per la Banda de Música d’Igualada. Enguany, el penó de la ciutat ha estat portat per l’Igualada Hoquei Club, que celebra el seu 75è aniversari.
Els actes de la tarda i de diumenge
Aquest dissabte a la tarda tindran lloc les Vespres en honor a Sant Bartomeu (19.30 h) i, a continuació, el Ball parlat i els versots del Ball de Sant Miquel i els Diables a la plaça de l’Ajuntament. A les 22 h començarà la Passacalle, amb homenatges especials a l’alcalde i la corporació municipal, els portants d’honor i entitats que celebren enguany l'aniversari. La nit es tancarà al Territori Festiu de la plaça Pius XII, organitzat per la Coll@nada, amb un concert de folk i un ball de gralles.
Demà diumenge, 24 d’agost, dia de Sant Bartomeu, la jornada arrencarà a les 8 h amb la Diana, seguirà amb l’Ofici Solemne i la Diada Castellera (12.15 h) a la plaça de l’Ajuntament, i culminarà a la tarda amb la Processó de Sant Bartomeu (19.30 h), que enguany recupera els gegants del barri del Poble Sec, absents des del 2013.
La Festa Major es clourà dilluns 25 d’agost amb les actuacions de lluïment i balls parlats (19 h) a la plaça Pius XII i amb el Retorn del Sant a l’església del Roser.
