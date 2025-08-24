Orgull casteller a Igualada: els Moixiganguers descarreguen el 4 de 9 amb folre més matiner a la Festa Major amb el nou cap de colla
Josep Castellano ha debutat com a cap de la colla morada amb una actuació solvent i ambiciosa; la gamma extra ha estat per a la Joves de Valls, que ha descarregat la torre de 9 i el pilar de 8 amb folre i manilles
La diada castellera de la Festa Major d’Igualada ha viscut aquest diumenge una nova fita per als Moixiganguers: la colla ha descarregat el 4 de 9 amb folre més matiner de la seva història, aconseguit a tercera ronda en el debut de Josep Castellano com a cap de colla. Tot i que els igualadins ja l’havien completat la temporada passada tant al concurs com a la diada d’octubre, el d’avui confirma l’alt nivell amb què els morats encaren la nova etapa.
La jornada s’ha iniciat amb el pilar caminat d’entrada i l’ambient de gala l’ha accentuat la presència de l’actriu igualadina Diana Gómez, ambaixadora dels 30 anys dels Moixiganguers, que ha seguit l’actuació des del balcó consistorial al costat de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i la resta de regidors i representants municipals. Després dels Segadors interpretats pels Grillats Morats, la primera ronda ha portat un cinc de vuit que, segons Castellano, “ha estat una miqueta més mogut del que esperàvem, però és el factor plaça, els nervis i la tensió d’obrir després de molt temps sense actuar en una plaça gran”.
La segona ronda ha deixat un punt d’incertesa: els morats han fet un peu desmuntat i un intent desmuntat de 4 de 9 amb folre, “perquè se’ns havia desquadrat i no estàvem del tot còmodes”, explicava el cap de colla. Lluny de desanimar-se, la colla s’ha refermat i, a tercera ronda, ha plantat cara a l’objectiu. Amb l’empenta de la pinya i un treball intens, el 4 de 9 amb folre s’ha descarregat amb rotunditat, convertint-se en el més matiner dels Moixiganguers. “És un castell que s’ha treballat bastant, però al final s’ha descarregat i això ens dona confiança i moral”, valorava Castellano.
A més, la colla va provar també un 4 de 8 amb l’agulla que va quedar en carregat. Per tancar l’actuació, els Moixiganguers van aixecar 10 pilars de 4 simultanis, dos pilars de 5 i un pilar de 5 caminat, completant una imatge de gran potència a la plaça.
Els acompanyants de la diada també han brillat a gran nivell. La Colla Joves Xiquets de Valls ha estat la protagonista de la gamma extra amb la torre de 9 amb folre i manilles i el pilar de 8 amb folre i manilles, a més de completar el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre. El capítol final ha arribat amb els pilars: un pilar de 8 amb folre i manilles, un pilar de 5 i dos pilars de 4.
Els Xiquets de Reus, per la seva banda, han ofert un cinc de vuit, la torre de vuit amb folre i el tres de vuit. També han rubricat la diada amb un pilar de 5 i quatre pilars de 4.
Per a Josep Castellano, que debutava com a cap de colla després d’assajos intensos en plena Festa Major, la jornada té una valoració en general bona: "Llàstima d’aquesta agulla que s’ha trencat, però molt bé, per altra banda, de veure la defensa que té el 4 de 9 amb folre i comprovar que la gent està molt implicada en la colla i té moltes ganes de fer grans castells”.
