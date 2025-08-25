Entrada en servei
Arribar a Barcelona serà més ràpid: el nou carril bus de la B-23 estalviarà 15 minuts als viatgers de la Catalunya central
La nova via prioritària té com a objectiu disminuir fins a 15 minuts el temps de trajecte dels autobusos amb origen Bages, Anoia i Baix Llobregat
Glòria Ayuso
El nou carril bus de la B-23 en el seu accés a Barcelona ha completat aquest dilluns la seva prolongació fins a la Diagonal. La posada en servei dels últims 400 metres amplien el corredor garantint la seva continuïtat fins a la plaça de la Reina Maria Cristina.
Amb l’entrada en funcionament de l’últim tram és possible, ara sí, que els autobusos i el transport col·lectiu mantingui la circulació d’entrada a la ciutat sense abandonar aquesta via de preferència.
La construcció del carril bus entre Sant Feliu de Llobregat i l’avinguda Diagonal, en un tram de set quilòmetres, es va iniciar l’abril del 2023 i ha comportat una inversió de 20 milions d’euros. Finalitza així una obra llargament reclamada des dels municipis: per la B-23 passen prop de 100.000 vehicles diaris i és un dels principals corredors d’accés a Barcelona amb autobús, amb més de 600 expedicions al dia, que sumen uns quatre milions de passatgers anuals, segons càlculs de la Generalitat. La nova via prioritària té com a objectiu disminuir fins a 15 minuts el temps de trajecte dels autobusos amb origen Baix Llobregat, Bages i l’Anoia.
En dues fases
El 2 d’agost va entrar en servei el nou carril bus de la B-23 d’entrada a Barcelona pel Baix Llobregat. No obstant, faltaven per finalitzar les obres de l’últim tram perquè el corredor de transport públic continués fins a la ciutat. L’habilitació del nou carril bus a la Diagonal entre els carrers d’Albert Bastardas i de Gregorio Marañón permet la seva continuïtat fins a aquest punt, on enllaça amb el carril bus que ja discorre per la Diagonal a l’altura d’Adolf Florensa.
Entre la B-23 i Albert Bastardas, és a dir, el tram final del carril inaugurat a principis d’agost, el carril bus se situa a l’esquerra. No obstant, entre Albert Bastardas i Gregorio Marañón, el nou carril se situa a la dreta. El motiu del canvi és que d’aquesta manera s’habilita «convenientment l’espai per facilitar el canvi de carril tant als autobusos com als vehicles», segons informa l’Ajuntament en un comunicat.
Tram sense carril
Després de Gregorio Marañón no hi ha carril bus en un tram de 50 metres, segons l’Ajuntament «per facilitar l’entrellaçat del trànsit cap al lateral de la Diagonal». Més endavant, el carril bus reapareix a la dreta del tronc central de la Diagonal a partir d’Adolf Florensa. Aquest carril es va habilitar el 2012 en un recorregut que enllaça amb la plaça de la Reina Maria Cristina.
Encara en sentit d’entrada a la ciutat, el tronc central de la Diagonal torna a comptar amb un carril bus entre el carrer de Numància i la plaça de Francesc Macià, a més del carril bus situat al lateral. En sentit de sortida, entre Francesc Macià i l’avinguda de Sarrià hi ha un doble carril bus per facilitar l’operativa dels autobusos interurbans que tenen allí les seves parades terminals i la circulació de la resta del transport públic, i a partir de l’avinguda de Sarrià es manté el carril bus pràcticament fins a la sortida de la ciutat.
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles