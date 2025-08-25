Festa Major

Del Drac recollint xumets al piromusical: Igualada encarrila el comiat de la Festa Major

La Festa Major arriba a la seva recta final després de vuit dies i més de 130 actes, que culminen avui amb el retorn del sant, els focs i el comiat de Tonet i Conxita

Un dels moments de la cercavila menuda aquest dilluns a la tarda

Un dels moments de la cercavila menuda aquest dilluns a la tarda / Anna Vilarru

Miti Vendrell

Igualada

El calendari marca l’últim dilluns d’agost i, per a molts, també l’últim vespre de vacances. A Igualada, això té un significat clar: el comiat de la Festa Major. Després de vuit dies de celebració intensa, del 18 al 25 d’agost, amb més de 130 actes i la complicitat del temps, la ciutat encarrila aquest dilluns la recta final d’una edició que ha tornat a omplir places i carrers.

La tarda ha començat amb la cercavila menuda, que ha transformat el centre en un gran escenari festiu. El Drac Bufarot, el Xerric, la Guita, gegantons, capgrossos, nanos i la mainada dels Moixiganguers han desfilat al costat de balls com el de cercolets i les corrandes. Un dels moments més emotius l’ha protagonitzat el Drac Mal Llamp, recollint els xumets de la mainada, una imatge ja clàssica i entranyable de la festa. L’acte ha culminat amb el retorn de la imatgeria a la Casa de la Festa.

A continuació, la plaça Pius XII ha acollit les actuacions de lluïment i balls parlats, amb colles com el Ball de Gitanes, de Bastons, de Pastorets, de Cercolets i els Gegants Vells. Un espai de tradició i cultura popular que cada any reivindica el patrimoni festiu igualadí.

El vespre continuarà amb el retorn del Sant Bartomeu a l’església del Roser, un dels moments més solemnes de la festa. El seguici acompanya la imatge del patró i enguany el penó de la ciutat és portat per l’Igualada Hoquei Club, que celebra el seu 75è aniversari. Els goigs cantats al temple posaran punt final al vessant més religiós i institucional de la celebració.

Un piromusical per “fer ballar les estrelles”

La nit, però, reserva encara la part més espectacular. A les 11, el camp de futbol de les Comes acollirà el piromusical de cloenda «Fem ballar les estrelles», una creació de Pirotècnia Estalella que combina focs i música en un dels moments més multitudinaris i emotius de la festa. I, passada la mitjanit, arribarà el torn del comiat definitiu: Tonet i Conxita tornen a la feina, acompanyats de tota la imatgeria, i la tradicional pujada de cadires al Clein, organitzat per La Coll@nada, que posarà punt final a vuit dies de gresca.

Amb aquests actes, Igualada tanca una Festa Major marcada per la gran participació, el bon temps i la sensació compartida que l’últim vespre d’agost és també, per a molts, l’últim sospir de les vacances.

TEMES

  1. Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
  2. Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
  3. L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
  4. Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
  5. La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
  6. Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
  7. Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
  8. Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles

La pluja deixa excursionistes atrapats en un refugi del Pedraforca

La pluja deixa excursionistes atrapats en un refugi del Pedraforca

Provoca un incendi en un local perquè el seu entrepà no du maionesa

Provoca un incendi en un local perquè el seu entrepà no du maionesa

Del Drac recollint xumets al piromusical: Igualada encarrila el comiat de la Festa Major

Del Drac recollint xumets al piromusical: Igualada encarrila el comiat de la Festa Major

Una sentència tomba la pujada de l’aigua en una ciutat de Barcelona per «frau de llei» i «desviació de poder»

Una sentència tomba la pujada de l’aigua en una ciutat de Barcelona per «frau de llei» i «desviació de poder»

La UBIC Manresa sorteja dues entrades per a l'actuació del Peyu a la festa major

La UBIC Manresa sorteja dues entrades per a l'actuació del Peyu a la festa major

El Covisa Manresa es presenta davant el Peníscola de Primera Divisió

El Covisa Manresa es presenta davant el Peníscola de Primera Divisió

Solsona proposa dues rutes per a la Caminada popular al Vinyet

Solsona proposa dues rutes per a la Caminada popular al Vinyet

L'onada de calor de mitjan agost va ser la més intensa de la història d'Espanya, amb 4,6ºC més del que és habitual

L'onada de calor de mitjan agost va ser la més intensa de la història d'Espanya, amb 4,6ºC més del que és habitual
Tracking Pixel Contents