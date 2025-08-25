Festa Major
Del Drac recollint xumets al piromusical: Igualada encarrila el comiat de la Festa Major
La Festa Major arriba a la seva recta final després de vuit dies i més de 130 actes, que culminen avui amb el retorn del sant, els focs i el comiat de Tonet i Conxita
El calendari marca l’últim dilluns d’agost i, per a molts, també l’últim vespre de vacances. A Igualada, això té un significat clar: el comiat de la Festa Major. Després de vuit dies de celebració intensa, del 18 al 25 d’agost, amb més de 130 actes i la complicitat del temps, la ciutat encarrila aquest dilluns la recta final d’una edició que ha tornat a omplir places i carrers.
La tarda ha començat amb la cercavila menuda, que ha transformat el centre en un gran escenari festiu. El Drac Bufarot, el Xerric, la Guita, gegantons, capgrossos, nanos i la mainada dels Moixiganguers han desfilat al costat de balls com el de cercolets i les corrandes. Un dels moments més emotius l’ha protagonitzat el Drac Mal Llamp, recollint els xumets de la mainada, una imatge ja clàssica i entranyable de la festa. L’acte ha culminat amb el retorn de la imatgeria a la Casa de la Festa.
A continuació, la plaça Pius XII ha acollit les actuacions de lluïment i balls parlats, amb colles com el Ball de Gitanes, de Bastons, de Pastorets, de Cercolets i els Gegants Vells. Un espai de tradició i cultura popular que cada any reivindica el patrimoni festiu igualadí.
El vespre continuarà amb el retorn del Sant Bartomeu a l’església del Roser, un dels moments més solemnes de la festa. El seguici acompanya la imatge del patró i enguany el penó de la ciutat és portat per l’Igualada Hoquei Club, que celebra el seu 75è aniversari. Els goigs cantats al temple posaran punt final al vessant més religiós i institucional de la celebració.
Un piromusical per “fer ballar les estrelles”
La nit, però, reserva encara la part més espectacular. A les 11, el camp de futbol de les Comes acollirà el piromusical de cloenda «Fem ballar les estrelles», una creació de Pirotècnia Estalella que combina focs i música en un dels moments més multitudinaris i emotius de la festa. I, passada la mitjanit, arribarà el torn del comiat definitiu: Tonet i Conxita tornen a la feina, acompanyats de tota la imatgeria, i la tradicional pujada de cadires al Clein, organitzat per La Coll@nada, que posarà punt final a vuit dies de gresca.
Amb aquests actes, Igualada tanca una Festa Major marcada per la gran participació, el bon temps i la sensació compartida que l’últim vespre d’agost és també, per a molts, l’últim sospir de les vacances.
