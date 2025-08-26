El Festival Itinera continua la seva ruta per l'Anoia
El diumenge 21 de setembre, el duet Carlitos Miñaro & Xavier Reyes actuarà al Jardinet de l'Església de Santa Maria de Miralles (Anoia)
També el cap de setmana 6 i 7 de setembre hi ha programats concerts a Peramola (Alt Urgell) i a Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà)
El Festival Itinera continua aquest mes de setembre el seu recorregut per diferents micropobles catalans en el marc de la cinquena edició. Amb propostes de talent local i amb la mateixa essència que la primera edició: apropar la música en directe als entorns rurals i fomentar la cultura i la convivència de visitants i habitants a través de l'art.
En concret, el diumenge 21 de setembre, el festival farà parada a la comarca de l'Anoia. El duet Carlitos Miñarro & Xavier Reyes actuarà al Jardinet de l'Església de Santa Maria de Miralles a les 12 del migdia. Oferiran un concert de violí i guitarra a ritme de rumba.
Peramola (Alt Urgell) i Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà)
El festival també actuarà a la comarca de l'Alt Urgell i el Berguedà. En concret, el dissabte 6 de setembre el festival fa parada a Sant Julià de Cerdanyola, a l'Alt Berguedà. El cantautor Guillem Ballaz és un multiinstrumentista i el seu treball està centrat principalment en la música d'arrel tradicional. Actuarà al Local Social de l'Ajuntament a les 10 de la nit.
El diumenge 7 de setembre, el guitarrista Cèsar Canut durà el seu blues al poble de Peramola, a l'Alt Urgell. Actuarà a l'Església de Sant Martí de Cortiuda, a les 11 del matí.
Propostes arreu de Catalunya
En total hi ha 15 concerts programats arreu del país, amb una barreja d'estils entre jazz, folk, música clàssica i cançó d'autor. La majoria dels músics són noves promeses, però també hi ha espai per artistes consolidats, i també els guanyadors de la convocatòria per a artistes de micropobles:
- 5/09 – Sunset Rythm Kings | Canet (La Tallada d'Empordà), Baix Empordà | Espai Canet | 19 h
- 6/09 – Guillem Ballaz | Sant Julià de Cerdanyola, Alt Berguedà | Local Social de l'Ajuntament |22 h
- 6/09 – Romaní | Vilabertran, Alt Empordà | Espai per definir | Hora per definir
- 7/09 – Guillem Ballaz | Centenys (Esponellà), Pla de l'Estany | Can Vila 17 h
- 7/09 – Carlitos Miñarro trio | Aspa, Les Garrigues | Plaça de la Vila | 23 h
- 7/09 – Cèsar Canut | Peramola, Alt Urgell | Església de Sant Martí de Cortiuda | 11 h
- 10/09 - Covertons | Mollet de Peralada, Alt Empordà | Zona de picnic "La Bomba" | 22 h
- 11/09 – Albert Casanova i Alba Bioque | El Milà, Alt Camp | El casal del Milà | 16 h
- 11/09 – Ondina | Juncosa, Les Garrigues | Plaça Major | 19 h
- 11/09 – Sal & Pebre | Ordis, Alt Empordà | Pàrquing de la pista | 19 h
- 12/09 - Duo Scala | Jafre, Baix Empordà |Espai per definir | Hora per definir
- 20/09 – Tati Cervià i Toni Pujol duet | Veïnat de St. Martí Sacalm (Susqueda), La Selva | Espai per definir | 18 h
- 21/09 – Carlitos Miñarro & Xavier Reyes | Santa Maria de Miralles, Anoia | Jardinet de l'Església de Miralles | 12 h
- 27/09 – Noemie Delavennat & Richard White | Ciutadilla, Urgell | Molí Fariner | 19.30 h
- 28/09 – Aigua, cel i terra | El Masroig, Priorat | Espai per definir | 13 h
- 28/09 – MiratJazz | Masarac, Alt Empordà | Local social de Vilarnadal | 18 h
- 28/09 – Johnny Bigstone & Sweet Marta | Sant Miquel de Campmajor, Pla de l'Estany | Espai per definir | 19 h
Conèixer els micropobles catalans a través de la música
El Festival Itinera, guanyador del Premi Impulsa Cultura de la Fundació Catalunya Cultura 2021, neix l'any 2021 amb la vocació de donar a conèixer l'encant dels micropobles a través de la seva música. Defensors de la qualitat en petit format, darrere del Festival Itinera es troben l'Associació de Micropobles de Catalunya que, gràcies a aquest projecte, cada any, donen espai a músics de jazz, blues, gòspel, soul i músiques del món. A més, Itinera compta amb la col·laboració de grans referents de la música catalana com la Fundació Jazz Clàssic, Joan Chamorro i músics que han tocat en Sant Andreu Jazz Band, la Societat de Blues de Barcelona i l'Harlem Jazz Club.
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola