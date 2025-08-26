Trobada

La presidenta de l’Agermanament d’Odenas visita Òdena / Ajuntament d'Òdena

Òdena va rebre la visita de la presidenta de l’Agermanament d’Odenas, Angélique Josse Revert, de França. La jornada va servir per compartir experiències entre els dos municipis i per avançar en l’organització de la pròxima trobada, que tindrà lloc a Odenas (França), durant la Setmana Santa de 2026. A la trobada hi van participar membres de l’Ajuntament d’Òdena, la presidenta de l’Agermanament Òdena, i els joves de la comissió Gargantua Odenenca, col·laboradors habituals en aquest projecte. Des de l’Ajuntament animen a la ciutadania a sumar-se a aquesta experiència que promou la convivència, l’intercanvi cultural i el sentiment de germanor entre pobles.

