La presidenta de l’Agermanament d’Odenas visita Òdena
Redacció
Òdena
Òdena va rebre la visita de la presidenta de l’Agermanament d’Odenas, Angélique Josse Revert, de França. La jornada va servir per compartir experiències entre els dos municipis i per avançar en l’organització de la pròxima trobada, que tindrà lloc a Odenas (França), durant la Setmana Santa de 2026. A la trobada hi van participar membres de l’Ajuntament d’Òdena, la presidenta de l’Agermanament Òdena, i els joves de la comissió Gargantua Odenenca, col·laboradors habituals en aquest projecte. Des de l’Ajuntament animen a la ciutadania a sumar-se a aquesta experiència que promou la convivència, l’intercanvi cultural i el sentiment de germanor entre pobles.
