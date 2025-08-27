Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un conductor fuig després d’atropellar un ciclista a Igualada i dona positiu en alcoholèmia

La Policia Local i els Mossos el van localitzar diumenge i va donar 1,01 mg/l a la prova d’alcohol

En la detenció hi van participar els agents de la Policia Local d'Igualada i dels Mossos d'Esquadra

Miti Vendrell

Igualada

Un ciclista va resultar ferit diumenge a Igualada després de ser atropellat per un conductor que va fugir del lloc dels fets després que tingués lloc l’accident.

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra van desplegar un dispositiu conjunt que va permetre localitzar el vehicle i identificar-ne el conductor hores després. Quan se li va practicar la prova d’alcoholèmia, l’home va donar un resultat positiu d’1,01 mg/l, més de quatre vegades per sobre del límit legal (0,25 mg/l).

El conductor ha estat denunciat per conduir sota els efectes de l’alcohol i per abandonar el lloc després de provocar l’accident. El ciclista va patir lesions de diversa consideració, tot i que no han transcendit més detalls sobre el seu estat.

Aquest cas arriba l’endemà que Regió7 publiqués que la majoria de conductors que fan cursos per recuperar els punts del carnet els han perdut per conduir beguts o per usar el telèfon mòbil al volant, confirmant que l’alcohol continua sent una de les principals causes d’accidents i sancions a la xarxa viària.

