Quatre detinguts a l'Anoia per conducció temerària, provocar un accident i intentar escapar de la policia
La persecució del cotxe va començar a Igualada i va arribar fins a la Pobla de Claramunt, quan els arrestats van perdre el control del vehicle i van intentar escapar pel bosc
Tres dels ocupants, que anaven armats, van ser detinguts la mateixa nit dels fets, el quart ho va ser el migdia de l'endemà
Quatre homes han estat detinguts a l'Anoia després de protagonitzar una frenètica persecució policial digna de qualsevol pel·lícula d'acció. Els fets van tenir lloc la matinada d'aquest dimarts, quan la Policia Local d'Igualada va detectar un vehicle que circulava de forma temerària i a alta velocitat. Després d'aconseguir escapar dels agents del cos igualadí i dels Mossos van arribar fins a la Pobla de Claramunt, on van acabar perdent el control del vehicle i van provocar un accident. En el seu intent d'escapar a peu pel bosc, els involucrats van ser detinguts pels delictes d'atemptat, resistència i desobediència contra els agents de l'autoritat.
Va ser cap a les 4 h de la matinada d'aquest dimarts quan els agents policials van detectar el vehicle que conduïa de forma temerària per Igualada. Immediatament, la Policia Local i els Mossos van iniciar la persecució del turisme. A l'altura de Vilanova del Camí, els agents van tallar parcialment la via estacionant el seu cotxe perquè que els fugitius s'aturessin, però van aconseguir escapar. La seva travessa no va acabar fins a arribar a la Pobla de Claramunt, on els arrestats van patir un accident.
Després del xoc van intentar escapar a peu endinsant-se pel bosc, però els Mossos, en col·laboració dels policies locals d'Igualada i de la Pobla de Claramunt, van aconseguir localitzar i detenir tres dels quatre ocupants del vehicle, dos d'ells de 31 anys i l'altre de 43. Durant els escorcolls, els agents policials van trobar que duien un ganivet amb una fulla d'uns 11 centímetres i un bat de beisbol metàl·lic.
El quart dels involucrats, de 19 anys, va ser detingut hores més tard, al migdia d'aquest dimarts, a la C-244 en direcció a Capellades, a prop d'on va tenir lloc el seu accident de cotxe.
- Elevades ofertes de diners i cartes d'amor a funcionàries: els mètodes dels presos per aconseguir mòbils i seguir delinquint durant la condemna
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Apareix mort un home de Manresa de 53 anys en una ruta del Pirineu d'Osca
- Les pluges i una lesió dificulten la ruta d’un grup d’excursionistes al Pedraforca
- El Manel reobre al públic amb una estètica totalment renovada i «preparats per fer molta feina»
- L'altre Montserrat per triomfar a Instagram: Un desconegut santuari modernista reprodueix l'skyline del massís
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- La DGT alerta del perill de no cordar els cinturons de darrera encara que no viatgi ningú