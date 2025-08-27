Jocs al carrer

Tarda de Bingo a la plaça Major de la Llacuna / Ajuntament de La Llacuna

La Llacuna

El Casal de la Gent Gran de la Llacuna va organitzar una tarda de Bingo a la plaça Major del municipi perquè els assistents poguessin gaudir d’una estona a la fresca. L’activitat va tenir un «gran èxit d’assistència» segons explica l’organització.

